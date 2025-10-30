حكيم يُشعل أهم مسارح أوروبا ويعود إلى مهرجانات العالم من بوابة النرويج

عاد النجم العالمي حكيم إلى واجهة الغناء العالمي بعد جولة ناجحة في أوروبا، قدّم خلالها واحدة من أضخم حفلاته على مسرح “كباريه سوفاج” بالعاصمة الفرنسية باريس، أحد أهم المسارح الغنائية والاستعراضية في العالم.

ويُعد هذا الظهور استمرارًا لمسيرة حكيم المبهرة في أوروبا، حيث سبق أن وقف قبل نحو ثماني سنوات على مسرح الأوليمبيا التاريخي في باريس، في حفل ما زال حاضرًا في ذاكرة الجمهور العربي والفرنسي حتى اليوم.

وفي سياق متصل، يستعد حكيم للعودة إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته في مهرجان الموسيقى العالمية المقام في أوسلو بالنرويج يوم 28 أكتوبر 2025، في ثاني ظهور له ضمن فعاليات المهرجان، والرابع له في دولة النرويج، بعد أن سبق وشارك بالغناء في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وأحيا حفلات ناجحة أخرى هناك.

مهرجان الموسيقى العالمية، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1994، يُعد أحد أبرز الفعاليات الفنية في أوروبا، ويحتفي سنويًا بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم، عبر أكثر من 14 موقعًا في العاصمة النرويجية. ويجمع المهرجان بين أنماط موسيقية متعددة، من الشعبي المصري إلى الجاز الإفريقي، والسامبا، والشانسون الفرنسي، والإلكترونيكا، والهيب هوب، وغيرها من ألوان الإبداع الموسيقي.

وفي إعلان المهرجان عن حفل حكيم، أشار منظموه إلى تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي شكلت محطات بارزة في مسيرته، مثل: ولا واحد ولا مية، السلامو عليكو، آه يا قلبي، والليلة ليلتك، وغيرها من الأعمال التي صنعت جماهيريته عبر العقود.

من جانبه، أعرب حكيم عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذه الفعاليات العالمية، مؤكدًا أن ظهوره على مثل هذه المسارح يمثل تكريمًا للموسيقى الشعبية المصرية التي استطاعت أن تعبر حدود الوطن وتصل إلى العالمية. وقال:

“أشعر بالفخر في كل مرة أُقدّم فيها لوننا الشعبي أمام جمهور عالمي متنوع، لأن الموسيقى لغة مشتركة توحّد القلوب مهما اختلفت الثقافات”.

يُذكر أن حكيم سبق أن مثّل مصر في عدد من أهم المهرجانات والفعاليات الدولية، من بينها منتدى دافوس الاقتصادي، ومهرجان صن دانس الغنائي، إضافة إلى حفلاته الشهيرة في جوائز نوبل للسلام، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز سفراء الغناء المصري والعربي على الساحة العالمية.