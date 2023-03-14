حكيم عن فيلم حلاوة روح “رفضت التمثيل فيه واكتفيت بالأغنية وكنت هعمل دور محمد لطفي”

حل المطرب الشعبي حكيم ضيفاً في برنامج صاحبة السعادة مع الممثلة إسعاد يونس، والذي يعرض عبر شاشة dmc، وخلال تحدث حكيم إلى كواليس مشاركته في فيلم حلاوة روح بأغنيته الشهيرة “حلاوة روح” والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وكان المطرب حكيم قد كشف عن كواليس مشاركته في الفيلم قائلاً “كان من المفترض إني أمثل دور في الفيلم وتحديداً دور محمد لطفى، ولكن اعتذرت عنه، فقال لي المنتج السبكي وقتها أنت مش عايز تشتغل معايا فقلت له لو في أغنية ممكن أغنيها فجابها من العربية وبالفعل غنتها”، وحققت نجاحاً كبيراً.

كما تحدث حكيم عن واحدة من أشهر أغانيه وهي أغنية السلام عليكوا، وقال أنه سمعها من رجل يقولها بنفس الطريقة وعلقت في ذهنه لمدة أربع سنوات حتى استطاع الشاعر أمل الطاير أن يكتبها، بعدما تقابل مع مطرب كان لديه أغنية تبدأ بنفس الكوبليه، وبعد أن وصلنا له ولكن كان مسجون والملحن متوفي، وبعدما خرج من السجن معه وتنازل عن حقوقه في الأغنية وأخذا المطلع فقط.