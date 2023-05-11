حكم قضائي يلزم محمد رمضان بدفع 300 ألف جنيه لعمرو أديب في قضية السب والقذف

قضت المحكمة الاقتصادية أمس الأربعاء في جلستها برفض الاستئناف المقدم من الممثل محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بتاريخ سابق بدفع مبلغ 300 ألف جنيه للإعلامي عمرو أديب على خلفية قضية السب والقذف، والتي كان قد رفعها على محمد رمضان في ديسمبر الماضي في نيابة السادس من أكتوبر بعد نشره فيديو يسخر من عمرو أديب بعد حديثه عن واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي فقد عمله في شركة الطيران بسبب فيديو محمد رمضان داخل قمرة الطائرة.

هذا وقد قضت المحكمة بحكم نهائي في القضية وإلزام محمد رمضان بدفع 300 ألف جنيه لصالح الإعلامي عمرو أديب، مع دفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، وأوضح محامي عمرو أديب في تصريحه لبرنامج ET بالعربي أن الحكم نهائي وواجب النفاذ، حيث أن محامي محمد رمضان لم يحضر الجلسة وتقدم بمعارضة على حكم الاستئناف ولكنه لم يقبل.

هذا ويذكر أن محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم عدة حفلات في ولايات مختلفة، وقد ظهر وهو يستقل سيارة على شكل طائرة تعد هي الأولى من نوعها في العالم وتصل قيمتها لنو 3.8 مليون دولار، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان، وفيلم هارلي في موسم عيد الفطر، كما أنه يستعد لتصوير مشاهده في فيلم ع الزيرو والذي من المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى.