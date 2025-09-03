حكاية الفنان شلاضيمو : من الحلم الدنيوي بزينات علوى إلى الخاتمة في أطهر بقاع الأرض

في ذاكرة السينما المصرية يظل اسم “شلاضيمو” علامة غامضة رغم أنه لم يكن من أبطال الصف الأول، لكنه ترك بصمة بملامحه الحادة التي ظهرت في أفلام الأبيض والأسود.

خلف هذا الوجه القاسي كان قلب طيب، يحمل قصة إنسانية تروى حتى اليوم.

شلاضيمو، ابن محافظة بني سويف عاش حياة فنية عادية حتى وقع في حب الراقصة الشهيرة زينات علوي.

قرر أن يتقدم لخطبتها، لكنها قابلت الأمر بسخرية قائلة: “إزاي أتجوزك وأنا مسلمة وأنت مسيحي؟”، كلماتها تلك كانت كفيلة بأن تغير مسار حياته.

بسرعة توجه شلاضيمو إلى الأزهر الشريف وأعلن إسلامه، ظناً منه أن ذلك سيفتح له باب الزواج بمن أحب.

لكنه فوجئ مجدداً برفض قاسي من زينات علوي التي قالت له ضاحكة: “إنت ناسي نفسك؟ أنا اللي بيجري ورايا رشدي أباظة، هتجوزك إنت؟”، فكانت الصدمة التي أدخلته في عزلة طويلة.

خلال عزلته بدأ يقترب من الدين الاسلامي الذى اعتنقه والذي دخله في لحظة اندفاع، ليكتشف مع الوقت نور جديد في حياته.

انشغل بالمساجد، وقرأ القرآن، وبدأ رحلة إيمانية صادقة جعلت الوسط الفني كله يتحدث عن تغيّره.

تطورت القصة عندما تكفل الفنان عماد حمدي بمصروفات رحلة حجه، ليشد شلاضيمو الرحال إلى الأراضي المقدسة.

وفي لحظة فارقة من حياته، شاءت إرادة الله أن يتوفى على جبل عرفات أثناء أداء المناسك، حيث وُري جثمانه الثرى في أطهر بقاع الأرض.

قصة شلاضيمو التي بدأت بحلم دنيوي في حب راقصة، انتهت بخاتمة روحانية يتداولها الوسط الفني حتى اليوم، لتبقى مثال على أن الأقدار قد تغير المصائر من الأرض إلى السماء.