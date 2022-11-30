حقيقة مشاركة شيكابالا في فيلم “شماريخ” مع المخرج عمرو سلامة

ترددت أنباء كثيرة حول مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، حول مشاركة لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق الشهير بـ”شيكابالا”، في عمل سينمائي اسمه “شماريخ”.

وتحدث عمرو سلامة، مخرج فيلم شماريخ، عن تلك الأخبار، بأنه ليس صحيحا على الإطلاق، وأنها مجرد أقاويل وتكهنات غير صحيحة.

وقال “سلامة”، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج et بالعربي والذي يهتم بأخبار الفن والمشاهير، أن شيكابالا زار موقع التصوير بدون تخطيط مسبق، وذلك بسبب صلة صداقة بين شيكابالا وزميل المخرج.

وأوضح المخرج :”شيكابالا كان بيحضر موقع التصوير الفيلم بصفته صديق زميلي في العمل وكان في مرة من المرات شيكابالا قريب من اللوكيشين فجاء لزيارتنا وكان سعيد جدا”، مؤكدا أنه يتمنى تكرار زيارة شيكابالا لموقع العمل.

وفي سياق متصل، نشر المخرج عمرو سلامة، صورة أثارت الجدل بينه وبين لاعب نادي الزمالك شيكابالا، على حسابه الرسمي على انستجرام وكتب عليها :”أحلى مفاجأة حصلت النهاردة في تصوير الفيلم كانت الزيارة دي”، في إشارة منه على أن زيارة شيكابالا كانت مجرد زيارة عابرة وليس للمشاركة في العمل السينمائي.