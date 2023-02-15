حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود بعد صورتها الأخيرة بدون حجاب ومتابعوها ” مش لعبة”

تراودت الكثير من الإشاعات حول طلاق حلا شيحة من الداعية الإسلامى معز مسعود، إذا ظهرت هذه التكهنات حيث شاهد بعض الأشخاص حلا شيحة في عدة أماكن بمفردها، كما تناقلت بعض مقاطع الفيديو صور للفنانة حلا شيحة بدون حجاب، لذا تكهن الكثير بانفصالها عن زوجها، لكن في حقيقة الأمر أنها كانت تقوم تصوير أولادها فعكست المرآة صورتها بدون حجاب، وحاز هذا الفيديو على عدد كبير من مؤيديه ومعجبيه خاصة بأطفالها ومدى التشابه بينهما وبين والدتهم حلا شيحة، وبين معارضين ونقاد لظهورها بشعرها وبدون حجاب، فما هي حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود

قامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع فيديو لأبنائها، لكن ظهرت صورتها في المرآة بدون حجاب، وهذا ما أثار استنكار الكثير، خاصة بعد ظهورها في عدة أماكن بمفردها بدون زوجها معز مسعود، لكن هذا لا يفيد حقيقية انفصالهم، كما نشرت هى الأخرى عدة صور على الانستقرام تهنئ فيها متابعيها بحلول شهر رجب، قائلة: “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعده على أحبتنا بالخير واليمن والبركات” ولكن أحد المتابعين رد عليها قال «طيب بس فهمينا ليش بتنزعي الحجاب وبترجعي تحطيه لماذا التذبذب في الشخصية والتفكير الله يهدينا ويهديكي أختي الحجاب فرض الله مش لعبة افهمي»

الفنانة حلا شيحة

تعد حلا شيحة من أبرز الفنانين في مصر، إذا إنها تحمل الجنسية المصرية، ولدت بالإسكندرية من أب مصري وأم لبنانية، ويعد مسلسل الرجل الآخر هو نقطة الإنطلاق لها واندماجها في الوسط الفني، لتدخل بعدها مجال السينما بكل قوة في العام التالي بمشاركتها في فيلم (ليه خلتني أحبك) عام 2000، وبعد ذلك شاركت في عدة أعمال منها: (عريس من جهة أمنية، السلم والثعبان)، وأخيراً اعتزلت التمثيل بعد مشاركتها في فيلم (كامل الأوصاف) والذي شاركته فيه وهي ترتدي الحجاب، ولكنها عادت مرة أخرى لتشارك في المجال الفني في مسلسل زلزال عام 2019.

الداعية الإسلامى معز مسعود

يعد معز مسعود واحد من أفضل الدعاة المصريين، كما يقوم بتقديم عدة برامج تلفزيونية وإذاعية يتحدث فيها عن الدين الإسلامي من منظوره الشرعي والسلوكي وعلاقة الإسلام بالعالم الحالى واتصاله بباقي الأديان.