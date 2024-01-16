حقيقة زواج حسين فهمي من مريم علاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان حسين فهمي بجانب العارضة مريم علاء، وانتشرت شائعات حول زواجهما على الرغم من بلوغ عمر الفنان 83 عامًا.

الفنان حسين فهمي - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

ومع البحث عن الحقيقة، تبيّن أن مريم نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” منذ أكثر من 20 أسبوعًا، وتبيّن أن الصورة كانت خلف الكواليس لتصوير أحد الأعمال الفنية أو الإعلانية، وعلقت عليها: “شرفت بالعمل معك”.

مريم علاء هي فتاة في العشرينات، تعمل في مجال الموضة والأزياء، وتمتلك قاعدة متابعين تقترب من 112 ألف شخص على إنستجرام، ظهرت في العديد من الصور برفقة نجوم الفن والإعلام.

يُذكر أن الفنان حسين فهمي تزوج عدة مرات، من بينها زواجه من الفنانة ميرفت أمين والفنانة لقاء سويدان، وأخيرًا من رنا القصيبي.