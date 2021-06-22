حقيقة دفن المنتج الفني هاني جرجس بمقابر المسلمين

أثار خبر وفاة المخرج والمنتج الفني هاني جرجس صدمة في الوسط الفني وسادت حالة من الحزن لرحيله؛ وقد رحل عن عالمنا الأحد الموافق 20 يونيو 2021 بعد صراع مع المرض.

هذا وقد نعاه عدد من أصدقائه على مواقع السوشيال ميديا معلنين خبر وفاته ومن بينهم الصحفي محمود موسى والذي كتب على صفحته الشخصية للفيس بوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه”

كما أعلنت الفنانة نهى العمروسي عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك “هاني جرجس فوزي تعب من عشر أيام وحس إن نهايته قربت فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي”.

وكان الخبر الذي أثار صدمة كبيرة وتم إعلانه عقب الوفاه هو دفن المنتج الفني هاني جرجس في مقابر المسلمين؛ وقد كشفت مصادر أنه قد قام باعتناق الدين الإسلامي قبل وفاته ولذلك قام بشراء المقبرة بالفعل.

وقد أكدت مصدر من خلال تصريحات صحفية تم تداولها أن هاني جرجس قد تزوج من مسلمتين قبل وفاته، وذلك السبب هو ما جعله يعتنق الدين الإسلامي؛ ولكن الراحل لم يوافق على إشهار إسلامه حرصا منه ألا يثير بذلك فتنه بين متبعي الدين الإسلامي والمسيحي.