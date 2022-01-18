حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات في مصر 2022

يتردد هذا السؤال كثيرًا في ذهن الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا من جديد في البلاد، وارتفاع معدلات الإصابة والوفاة، لذا يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات 2022.

هل تم تأجيل الدراسة بالمدارس 2022

وافق مجلس النواب على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، 25 تدبير لمواجهة الجوائح الصحية والأوبئة، من بينها تعطيل الدراسة بشكل جزئي أو كلي في المدارس والجامعات، ولكن يجب التنويه أن هذا مجرد إعطاء صلاحيات وليس تأجيل للدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت موقفها في وقت سابق من تعطيل الدراسة، وأكدت أنه لا يوجد نية لغلق المدارس أو تأجيلها، حيث أن مواعيد إجازة منتصف العام كما هي، وتقام الامتحانات في مواعيدها المقررة.

هل تم تأجيل الدراسة بالجامعات؟

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود تأجيل للدراسة، وبالتالي فإن الدراسة مستمرة وفق لجدول زمني محدد ولا تعليق أو تعطيل لها بسبب فيروس كورونا أو متحور أوميكرون.

حقيقة تأجيل الدراسة 2022

حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس الذي تداوله الطلاب وأولياء الأمور تم اتخاذه من قبل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، حيث تم تأجيل الدراسة بالأردن، وسيكون موعد بدء الترم الثاني بعد التأجيل يوم 20 فبراير 2022 للأطفال من سن الروضة إلى الصف الـ 11، وذلك نتيجة لمخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.