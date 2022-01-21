شهدت الأيام الأخيرة جدل كبير من جانب المواطنين في جميع انحاء مصر بشأن الدمغة الجديدة على المشغولات الذهبية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التموين لصناعة الذهب، حيث ازدادت الاخبار التي تفيد بإلغاء الدمغة الجديدة للدمغة القديمة الخاصة بالمشغولات الذهبية التي يقتنيها الأشخاص في مصر، وقد خرج الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الاخبار، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور حقيقة الغاء الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغة القدمية.

حقيقة الغاء الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية للدمغات القديمة

وقد صرح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب عن حقيقة هذه الاخبار التي يتم تداولها، حيث أكد أن الدمغة الجديدة المقررة على المشغولات الذهبية في مصر لن تعمل على الغاء الدمغة القديمة، حيث اكد أن الدمغة القديمة لازالت متعمدة وسوف تظل معتمدة، حيث أكد أن الدمغات الحكومية سليمة ولا يوجد بها أي مشاكل ويتم العمل بها بشكل طبيعي طالما أن الفاتورة الخاصة بالذهب متاحة، كما أكد أن كافة الأشخاص الذين يقتنون الذهب بالدفعات القديمة يمكنهم التعامل بها وبيع وشراء المشغولات الذهبية في اي وقت وخانق هذ اتخاذ قرار تطبيق الدمغة الجديدة بالليزر على الذهب.

تفاصيل تطبيق الدمغة الجديدة المشغولات الذهبية

وقد أضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب أنه من الأفضل ان تكون القانون بحوزة المواطن في حال اللجوء الى بيع الذهب بالدمغة الحكومية القديمة، وقد أكد أن لا يوجد مشكلة في البيع بدون وجود الفاتورة، حيث أكد ان عدم وجود الفاتورة لا يعطل عملية البيع والشراء، ومن ضمن التصريحات التي ادلى بها فقد أكد ان الدمغة القديمة او الجديدة هي عبارة عن أمر معين من قبل أجهزة الدولة ليتم مراقبة سوق الذهب والعمل على ضبطه.