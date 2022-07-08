عاجل.. حقيقة ارتباط ليلى أحمد زاهر من نجل فنان شهير

أسدلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، نجلة الممثل المتألق أحمد زاهر، الستار عن حقيقة ارتباطها بنجل فنان شهير وهو ما تداولته بقوة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

حقيقة ارتباط ليلى أحمد زاهر

وكشفت ليلى أحمد زاهر، عن حقيقة الأمر خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني مع برنامج «عرب وود» قائلة: «مفيش الكلام دا يا جماعة ريحوا نفسكم، اتخطب دلوقتي ليه وأنا عندي حاجات أهم، أنا مركزة في شغلي ودراستي حاليًا».

حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر من ابن مصطفى قمر

وانتشرت شائعات ارتباط الفنان تيام مصطفى قمر بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى رواد «فيس بوك» وجود قصة حب وعشق بين ليلى وتيام.

وعلق تيام مصطفى قمر على تلك الشائعات وقت تداولها بشكل كبير، أثناء ظهوره في برنامج «اسألني» المُذاع على قناة «CBC».

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وقال «تيام»: «بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر، كتير على السوشيال ميديا، علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، وهما الاثنين من أقرب الناس ليا في الوسط وأكيد الناس بتحب تتكلم وتنشر أي حاجة».

وارتبط اسم ليلى أحمد زاهر بشائعات كثيرة خلال الفترة الماضية، والغريب في الأمر أن كل الشائعات تتعلق دومًا بأنباء ارتباطها وخطبتها على عدد كبير من الفنانين وأبناء النجوم.

وكانت البداية الممثل الشاب هشام جمال، ثم تصاعدت الشائعات حول ارتباطها بنجل الفنان كمال أبو رية والفنانة ماجدة زكي.