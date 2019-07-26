“حفيدة الفيشاوي” توضح سبب عدم حضور جنازته

قامت “لينا” ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، برثاء ونعي جدها الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات في غاية الأسى والحزن ، والتي قد قامت بكتابتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كما قد قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعهما معًا.

حفيدة الفيشاوي تنعي جدها

ومن خلال كلمات لينا أحمد فارق الفيشاوي أوضحت بكل تأكيد أنها سوف تشتاق إلى حد كبير لرؤية جدها ، وأنها كانت تتمنى أن يحضر معها حفل تخرجها ، لكنه رحل عن عالمنا مبكرًا ، كما أكدت مضيفة “ستبقى في قلبي وقلب كل من جعلتهم يشعرون بالسعادة والمرح”.

“لينا” تتغيب عن جنازة جدها

أما فيما يخص عدم تواجدها في جنازة الراحل الكبير فاروق الفيشاوي فقد أوضحت سبب ذلك عن طريق خاصية “القصص القصيرة” الموجودة على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام ، أشارت “لينا” موضحة أن سبب عدم حضورها إلى مصر حتى تستطيع أن تكون بجانب جدها في جنازته وفي طريقه إل مثواه الأخير، قائلة “لكل الذين يتساءلون عن سبب عدم حضوي جنازة جدي، لأن والدي لديه حكم يمنعني من العودة إلى المملكة المتحدة (انجلترا) إذا زرت مصر”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان منير مكرم ، عضو اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية كان قد صرح أن النجم الكبير فاروق الفيشاوي كان قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس ، وقد أتى ذلك عقب دخوله في غيبوبة كبدية مساء يوم الأربعاء.

كما قد أشار الموسيقار الكبير هاني مهنا إلى أن فريقًا من الأطباء قد حاولوا بشكل كبير باذلين الكثير من المجهودًا من أجل محاولة إنقاذ الفيشاوي ، ولكن حالته كانت حرجة للغاية ، وأوضح مهنا أن الفنان فاروق الفيشاوي كان قد عانى توقفا بالكبد.

‎وعلى الجانب الآخر كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي البالغ من العمر “67 سنة”، قد أعلن قبل عدة أشهر من وفاته إصابته بمرض السرطان ، أثناء تسلمه أحد الجوائز في المهجرنات الفنية ، قائلًا انه سيقوم بالتغلب على المرض وسينجح في مقاومته ، ولكن نال السرطان من الفنان الكبير ورحل عن عالمنا ، ولكن قد ترك الفيشاوي خلفه تاريخ فني كبير للغاية للفن المصري، فقد شارك فاروق الفيشاوي فيما يقرب من 148 فيلما سينمائي، و71 مسلسل، و14 مسرحية.