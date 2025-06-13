حفل زفاف منه القيعي يهزّ الوسط الفني…فخامةٌ لا تُوصف

في يوم خاص، تم الاحتفال بحفل زفاف منه القيعي، في أجواء فخمة، وقد تمّ وصف الاحتفال على أنه من أجمل الأحداث، مع حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، وكان كلّ شيء استثنائيا في تلك الليلة، من الحضور إلى الديكور، وسنأخذكم في جولة لتتعرفوا على كواليس هذا الزفاف الأسطوري، الذي جعل منه القيعي محل اهتمام العديد من الأشخاص في الوطن العربي.

منه القيعي تتألّق في زفاف ملكي يبهر الجميع

وسط حضور نخبة من ألمع النجوم، تألقت منه القيعي في حفل زفافها، بفستان يخطف الأنظار، وأجواء حالمة تأسر القلوب، وقد تزوجت منه منة بالمؤثر الرقمي يوسف حشيش، وما زاد من جمال الحفل هو رقصها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، على أنغام الفنان محمود العسيلي، ومحمد حماقي أيضاً.

حضور نجوم الفن والإعلان

ولعل أبرز ما ميّ زفاف منه القيعي هو حضور عدد كبير من الفنان، منهم الفنانة منة شلبي وفيدرا، والإعلامية رضوى الشربيني، ومحمد العمروسي وحسن الرداد، إلى جانب أهل العروسين.

علاوة على ذلك، تعود شهرة منه القيعي لارتباط اسمها بالأغاني الناجحة في مصر، منها أغنية الغزالة رايقة، وبنت أبويا، والعريس هو مؤثر شارك في عدة أعمال عرضت في الفترة الأخيرة، منها صفحة بيضا والحشاشين، وقد عقد القران منذ فترة قصيرة في حفل عائلي بسيط جمع أهل العروسين.