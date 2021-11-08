حفاظاً على المال العام.. محافظ الشرقية يقرر إرجاء سحب قطع الأراضي من المستثمرين الغير جادين

في إطار حرص الحكومة على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين على الأراضي المصرية، فقد قرر محافظ الشرقية الدكتور “ممدوح غراب”، مع مجلس إدارة المناطق الصناعية في بلبيس، إرجاء تنفيذ قرار سحب عدد من قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين “مشروعات تحت الإنشاء”، وإعطائهم مهلة محددة بجدول زمني من أجل استكمال الأعمال.

أخذ كافة التعهدات المطلوبة على المستثمرين الغير جادين

وأوضح “غراب”، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هذا القرار يتم تنفيذه بشرط أن تُأخذ كافة التعهدات المطلوبة على المستثمرين الغير جادين، وذلك بهدف ضمان الجدية في تنفيذ المشروع مع تحديد نوع النشاط والمكونات الخاصة به وخطوط الإنتاج والخبرات السابقة، وذلك للحفاظ على المال العام ولتشجيعهم على إنهاء المشروعات الخاصة بهم.

تشكيل لجنة عليا لوضع لائحة تنفيذية لتنظيم العمل بمنطقة بساتين الإسماعيلية

وقرر “غراب” خلال الاجتماع تشكيل لجنة عليا تحت إشراف المستشار القانوني للمحافظة، حيث تضم الممثلين عن الجهات الأتية: “هيئة الاستثمار، وإدارات الاستثمار والحسابات، والشؤون المالية والإدارية والشئون القانونية بالديوان العام، ومستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية”، لوضع لائحة تنفيذية لتنظيم العمل بمنطقة بساتين الإسماعيلية موضح بها “آليه تغيير النشاط، وإضافة نشاط، والتنازل، والإيجار للغير”، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة بلبيس وعضوية مديري إدارات “الشؤون القانونية والإستثمار والأملاك والتخطيط العمراني”، وذلك لمراجعة البيعات التي تمت بمنطقة بساتين الإسماعيلية وإعداد بيان مفصل بالأراضي الخاصة وأراضي أملاك الدولة علي وجه التحديد للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.​