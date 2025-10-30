حضور قوي وتألق ميداني لـ YLY السويس خلال جولة الوزير بالمنشآت الشبابية

نظم اتحاد “شباب يدير شباب” ( YLY ) التابع لوزارة الشباب والرياضة، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية والشبابية، والتي كانت بحضور معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أ.ح. دكتور / طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، داخل المدينة الشبابية بالمحافظة.

افتتح معالي وزير الشباب والرياضة، قاعة التخاطب وملعب الأكريليك الجديد بمركز شباب الجناين، إلى جانب افتتاح ملعبين خماسيين، أحدهما بمركز شباب أبناء السويس، والآخر بمركز شباب فيصل، وافتتاح صالة الفنون القتالية الجديدة باسم الراحل يوسف أحمد مصطفى، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة السويس، في إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وشهدت الجولة ايضا تفقد كلا من معالي الوزير ومحافظ السويس، حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية بمنطقة الملاحة، حيث تابعا أعمال التطوير التي تمت داخل المنشأة، واستمعا إلى شرحٍ مفصل حول الجهود المبذولة لرفع كفاءة المرافق الرياضية بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للشباب ورواد المنشآت الرياضية بالمحافظة.

أعقب ذلك حضورهم في لقاءً حواريًا في مؤتمر القوى الشبابية بالمحافظة، بمركز شباب سليم الحي، وذلك ضمن فعاليات الجولة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء أ.ح. محيي الدين نوح أحد قادة المجموعة 39 القتالية خلال حرب الاستنزاف، والأستاذة سماح المهدي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي بعض الشركات والإعلاميين، وفي هذا الإطار، تناول اللقاء الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وتضمَّن عرض فيلم وثائقي عن صمود مدينة السويس الباسلة وأهلها في مواجهة العدوان، ودورهم الوطني في الدفاع عن أرض الوطن، باعتبار السويس رمزًا للفداء والبطولة.

وشهد المؤتمر تكريم اللواء محيي الدين نوح، أحد أبطال وقادة المجموعة (39 قتال)، تقديرًا لدوره البطولي وإسهاماته الوطنية خلال حرب أكتوبر المجيدة، داخل قاعة مركز شباب سليم الحي، كما شهد معالي الوزير والسيد المحافظ، افتتاح المبني الاداري وقاعات الاجتماعات بعد تطويرها في مركز سليم الحي، واختتما الجولة بافتتاح المبنى الإداري وقاعات الاجتماعات بعد تطويرها.

وخلال الجولة، شارك اتحاد “شباب يدير شباب” (YLY) بمحافظة السويس في افتتاح فعاليات مهرجان يوم المشي العالمي الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة، ومحافظ السويس، والذي تستضيفه المحافظة بتنظيم من الاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، وأكد وزير الشباب والرياضة أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الفئات العمرية تعكس وعي المواطنين بأهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز الصحة والتواصل المجتمعي، فيما أعرب المحافظ عن سعادته باستضافة المحافظة للمهرجان، مثمنًا التنظيم المتميز والمشاركة الفعالة من أبناء السويس.

في ختام زيارته للسويس، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، فعاليات الدورة التنشيطية لاحتفالات أكتوبر التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 24 شركة، حيث أكد الوزير اهتمام الدولة بالرياضة في القطاعات العمالية، فيما أشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع الوزارة، معبرًا عن فخره بإقامة الفعالية على أرض السويس.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أهمية التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروعات التنموية، موضحًا أن افتتاح المنشآت الجديدة يُبرز جهود الدولة في رعاية الشباب وتنمية قدراتهم، ويعكس اهتمامها بتوفير بنية تحتية متطورة تواكب مسيرة التنمية في مختلف المجالات.