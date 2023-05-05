حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل وما هو السبب؟

لم يتخيل أحد أن حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل، بهذه السرعة، حيث قامت زوجته بعمل محضر ضده، مؤكدة أن ذلك حدث بعد أن طردها شاكوش منذ أيام، ويستعرض لكم موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل في السطور التالية.

حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل

وأكدت زوجة حسن شاكوش، أن المطرب الشهير قام بأخذ منقولاتها الزوجية وشبكتها، بجانب إيصال أمانة بديل مؤخر الصداق، ولكن الجمهور تعجب كثيرًا من ذلك، خاصة إنها سجدت لله شكرًا في ليلة الزفاف، ورغم ذلك حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل، صدق أو لا تصدق، وفي البداية استقبل أمن الجيزة بلاغًا من خلال قسم شرطة أكتوبر، بالواقعة، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة لكي تبدأ بالتحقيق.

وأخطر مفتش المباحث، مدير الإدارة العامة للمباحث، بالمحضر، والذي أفاد بأن ريم صادق البالغة من العمر 28 سنة، وربة المنزل، والتي تقيم بكومبوند شهير، أتت إلى القسم بسبب التضرر من حسن منصور وشهرته المطرب حسن شاكوش، لأنه طردها من المنزل واستولى على منقولاتها وكذلك شبكتها ومن ثم إيصال أمانة لصالحها يفيد بمؤخر الصداق لها، وحدث ذلك منذ أيام.

سبب طرد حسن شاكوش لزوجته

وبخصوص سبب طرد حسن شاكوش لزوجته، فقد قالت زوجة حسن شاكوش إنها تأخرت في تقديم البلاغ لأنها كانت تعتقد إنه سوف يتم الصلح بينهما، ولكن ما حدث هو العكس، حيث أرسل شاكوش رسالة إليها مفادها إنه يريد الانفصال عنها وإنهاء هذه العلاقة، لذلك قررت تحرير محضر ضده اليوم، ومن ثم إثبات الحالة، وتم بالفعل تحريره، وإحالته إلى النيابة.