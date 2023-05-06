حسن شاكوش يخرج عن صمته، ويرد لأول مرة علي قيام زوجتة بتحرير محضر ضده

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، يفيد فيه بحضور ريم صادق، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة داخل كموند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور، وشهرته حسن شاكوش، لقيامة بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وردت ريم صادق، على تأخيرها في الإبلاغ أنها كانت تأمل في الصلح، إلا أنه أرسل رسالة برغبته في أنها العلاقة الزوجية.

أول تعليق من حسن شاكوش علي أزمته مع زوجته:

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

قائلا: “مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار وأحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كدا وحق الرد يقول إن دي لسه مراتي ميصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه”.

وأضاف أيضا: “يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمت السكوت والعقل وقت المشكلة”.

كشفت ريم صادق في تصريحات صحفية: “حسن شاكوش هو اللي طلب مني إني أسجد في الفرح عشان نبقي تريند والناس كلها تتكلم علينا”.