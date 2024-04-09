حسن شاكوش: رامز مش بيتفق مع فنان وبعتذر عن الألفاط في الحلقة

ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في مقطع فيديو عبر تطبيق الفيس بوك، معلقًا على ظهوره في حلقة رامز جلال والتي كان العديد من متابعيه ينتظرون هذه الحلقة نظرًا لمعرفة ماذا سيحدث بينهم لوجود خلافات كبيرة بينهم حيث قال خلال الفيديو:

حسن شاكوش ورامز جلال وريم طارق

كنت أتمنى أسعد جمهوري اللي بحبوني.

وكنت عايز أحضر برنامج رامز لوحدي.

كما قال “أنا أسف على اللي انتوا شفتوه في الحلقة”.

رامز كان فاكر أن الموضوع بسيط.

و رامز نجم كبير والقائمين على البرنامج محترمين.

كنت فاكر أن أنا الضيف لوحدي في البرنامج و رامز مش بيتفق مع نجم على حاجة.

بعتذر للناس لو كانوا سمعوا الفاظ غير لائقة في الحلقة مش مني.

كما قال انتظروا الجديد وعندنا تصوير أنا وحمو بيكا وعمر كمال.

حسن شاكوش ضيف رامز جاب من الأخر

وحدث ذلك عقب ظهور شاكوش مع الفنان رامز جلال في برنامج “رامز جاب من الأخر” على قناة MBC مصر، خلال شهر رمضان 2024 كما ظهرت طليقته ريم طارق، في إطار فكرة البرنامج وهو استضافة شخصيتين بينهم خلاف، كما أن ريم طارق طليقة حسن شاكوش رفضت تمامًا استكمال الحلقة مع رامز لأنها تفاجئت بوجود حسن شاكوش معها في الحلقة، مما دفعها إلى تكسير الكاميرات والميكروفون وتعرضت لحالة شديدة من الغضب، مما دفع رامز لعدم استكمال الحلقة.

كما يُذكر أن النجم حسن شاكوش كان متزوج من ريم طارق لمدة شهرين، وحدث بينهم خلافات كبيرة أثناء فترة الزواج، مما أدى إلى لجوئهم للمحكمة، كما أن طليقته كانت تظهر في لايفات عبر تطبيق التيك توك وتصور الفيلا التي كانوا مقيمين فيها من الخارج لاثبات أنها ممنوعة من دخول الفيلا.