بالفيديو.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم طلبت الطلاق وإحنا في شهر العسل

كشف الفنان حسن الرداد، كواليس طلب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الطلاق منه أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل في نوفمبر 2016.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال الرداد، خلال حواره مع برنامج “كلام نواعم” الذي يعرض عبر قناة “mbc1” ردًا على سؤال سبب استمرارية نجاح الزواج من وجهة نظره: “أعتقد إن عقل الراجل ساعات كتير بيبقى السبب في ده.. لإن الست أسهل كلمة عندها (طلقني).. خصوصًا في بداية الجواز”.

وأضاف: “أقسم بالله وإحنا لسه في الطيارة مسافرين شهر العسل كنت بهزر مع إيمي ومعرفش إنها بتخاف م الطيران.. وأنا ببقى في الطيارة كإني في بيتي عمال اتمشى وبحب اتحرك كتير وأفضل أقول الطيارة هتقع.. فجأة لقيتها بتعيط وبتقولي طلقني.. وزعلت جدًا وفضلت أصالح فيها لحد ما وصلنا”.

واستطرد: “البنت لما بتضايق في بداية الجواز بتلاقي إن دي كلمة سهلة.. ولو الراجل ما مسكش دماغه ممكن ينفصلوا.. أول كام سنة جواز بيبقوا صعبين جدًا عشان الطرفين يفهموا طباع بعض.. بعد كده صعوبات إنكوا تخلقوا حاجات جديدة”.

الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، يصور حاليًا مشاهد مسلسله الجديد “محارب” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

“محارب” بطولة: حسن الرداد، وماجد المصري، وأحمد زاهر، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وتامر عبد المنعم، ومحمود ياسين جونيور، من تأليف: محمد سيد بشير، وإخراج: شيرين عادل.