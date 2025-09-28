حريق مفاجئ يلتهم سيارة أحمد شوبير على طريق صلاح سالم

شهدت القاهرة ظهر اليوم الأحد حادثًا مفاجئًا أثار انتباه المارة، بعدما اندلعت النيران في إحدى السيارات الخاصة، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الموقف في وقت قياسي.

تفاصيل الحادث

أفادت غرفة عمليات النجدة بتلقيها بلاغًا يفيد باشتعال سيارة أثناء سيرها على أحد المحاور الرئيسية بالعاصمة، حيث تم الدفع على الفور بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن السيارة تعود للإعلامي الرياضي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، والذي كان يقودها وقت اندلاع الحريق. وقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بشكل كثيف قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.

وفي أول تعليق له بعد الواقعة ، قال شوبير: «الحمد لله، عربيتي ولعت، وأنا بخير، قدر ولطف»، مطمئنًا متابعيه على سلامته وخروجه من الموقف دون أي إصابات.

كما نشر محمد، نجل الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة للسيارة بعد الحادث، أظهرت الأضرار التي لحقت بها، مكتفيًا بالتعليق بكلمة: “الحمد لله”، في إشارة إلى سلامة والده وعدم تعرضه لأي إصابات.

الاستجابة الأمنية

قامت قوات الدفاع المدني بفحص السيارة بعد إخماد النيران للتأكد من أسباب الحريق، كما عملت وحدات المرور على تنظيم حركة السير لتفادي أي ازدحام مروري في المنطقة.

مشهد من موقع الواقعة

أثار التطور المفاجئ حالة من القلق بين المارة، خاصة مع تصاعد ألسنة الدخان الكثيف، غير أن سرعة استجابة فرق الإنقاذ حالت دون وقوع خسائر بشرية أو امتداد الأضرار إلى نطاق أوسع.

تطمينات بعد الموقف الطارئ

أكدت الجهات المعنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وأن الحركة المرورية عادت لطبيعتها بعد دقائق من السيطرة على الموقف، لتقتصر الخسائر على تلفيات بالسيارة فقط.