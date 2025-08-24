حريق محدود في فيلا الفنان محمد صبحي بمدينة 6 أكتوبر .. وتلك التفاصيل

نشب حريق محدود اليوم في فيلا الفنان الكبير محمد صبحي بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي في جهاز تكييف، مما أدى إلى اشتعال محدود داخل الفيلا.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت فرق الإطفاء في التعامل مع الموقف وإخماد النيران بالكامل قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المنزل.

حريق فيلا محمد صبحي بلا خسائر

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، ولم يسفر عن أي إصابات بين الموجودين في الفيلا.