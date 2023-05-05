“حرب نفسية” آخر أعمال الفنان “مصطفى درويش” التي أنهاها قبل رحيله ولم يشاهدها

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي الفنان والممثل الشاب مصطفى درويش، نتيجة إصابته ب “السكتة القلبية” عن عمر يناهز 43 عاما، مما أصاب الوسط الفني بصدمة كبيرة وحزن شديد، وتم تشييع جنازة المرحوم مصطفى درويش بنفس اليوم في مسجد الحصري بمدينة أكتوبر، وشارك في صلاة الجنازة العديد من نجوم الفن وغيرهم، كما قدم عدد كبير منهم واجب العزاء لأسرته وسط صدمة وحزن كبير.

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش قدم خلال مسيرته الفنية عدد من الأعمال الجيدة، التي تركت بصمة وسيرة طيبة داخل وخارج الوسط الفني وشهد له زملاؤه بصفات حسنة كثيرة منها الجعدنة والطيبة، وذكروا له العديد من المواقف الإنسانية، وإقباله على عمل الخير دائما وطوال الوقت.

ومن الأعمال الفنية التي قام بها مصطفى درويش، مسلسل ب 100 وش مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل كامل العدد مع الفنانة دينا الشربيني، وغيرها من الأعمال، إلا أن آخر أعمال الفنان مصطفى درويش الفنية التي أنهاها قبل رحيله، لم يمهله القدر لرؤيتها، إذ أنه شارك في مسلسل “حرب نفسية” والذي قدم فيه دور البطولة مع الفنانة أروى جودة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة يجسد فيها الفنان الراحل مصطفى درويش، دور الرائد حسن حمدي وهو رئيس مباحث متزوج من الفنانة أروى جودة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبا، ليشاهد جمهوره آخر أعماله التي قام بها على شاشة التلفزيون.

مسلسل “حرب نفسية” قام ببطولته أمام الفنان الراحل مصطفى درويش والفنانة أروى جودة، عدد كبير من الفنانين والمسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج المخرج أحمد شفيق، ويعتبر المسلسل من الأعمال السيكودرامية، وتدور أحداثه في إطار الفلاش باك، فبعد حدوث حادثة ما في أولى حلقات المسلسل، يبدأ الأبطال في رؤية وتذكر ماضيهم، ومن ثم تتوالى الأحداث.

وفي السياق ذاته كان الراحل مصطفى درويش قد انتهى قبل رحيله، من تصوير فيلمين جديدين سوف يعرضان قريبا، الفيلم الأول يدعى 5 جولات من بطولة آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، داليا شوقي وعايدة الأيوبي، والفيلم تأليف محمد عبد المعطي وإخراج مازن أشرف.

وفيلم آخر بعنوان شماريخ من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، آدم الشرقاوي، محمد ثروت ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وعن اللحظات الأخيرة من حياة الراحل مصطفى درويش، فقد كشف شقيقه الأكبر حاتم عن تلك اللحظات، حيث أوضح أن ذلك اليوم كان يوما عاديا جدا فقد تناول الراحل وجبة الإفطار في الصباح، وكان مصاب ببعض الأرق وبعد أن فطر صعد لينام قليلا، بعدها فوجئ بإصابة شقيقه مصطفى ب “السكتة القلبية” ومفارقته الحياة، لكنه أوضح بأنه لم يكن يعاني إطلاقا من مرض في القلب، وإصابته بفيروس كورونا من قبل ليس لها أي علاقة بوفاته.