حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال ابلكيشن الموبايل سكك حديد مصر بالرقم القومي ومواعيد القطارات …احجز مقعدك الآن

وفقا للتطورات الجديدة التى تقوم بها عدد من الجهات الحكومية فى توفير عدد من الخدمات السريعة والمتميزة للمواطنين وسهولة الحجز والاستعلام وأيضا تحديد الأماكن بكل سهولة والقضاء على السوق السوداء وسهولة التواصل مع المواطنين، ورفع مستوى الخدمة حيث يهتم عدد كبير من المواطنين طيلة العام والاجازات والاعياد بالسفر والتنقل داخل جمهورية مصر العربية من خلال سكك حديد مصر والتى يتم الحجز من خلالها من الإسكندرية الى الصعيد والتى توفر لكافة المواطنين عدد من الخدمات العامة والخاصة والمميزة والمكيفة، حيث يبحث الكثيرون عن خدمات حجز تذاكر القطارات عبر الانترنت لسهولة الحجز ودفع المبالغ دون العناء بالطوابير واستغلال تجار السوق السوداء خصوصا فى الأعياد والمناسبات
حجز تذاكر القطارات إلكترونيا
وبعد المعاناة التى يشعر بها الراغبين فى حجز تذاكر القطارات من خلال المراكز الرئيسية وشباك التذاكر والسهولة حجز التذاكر ومعرفة مواعيد القطارات وأٍسعار التذاكر حيث إطلاق الموقع الرسمي للحكومة المصرية من خلال شبكة الانترنت وابلكيشن الموبايل بسهولة لاستخدام الانترنت لحجز المقاعد والدفع اونلاين واختيار المقاعد بكل سهولة من خلال عدد من الخطوات تسهل على المواطنين ومعرفة حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار خلال عيد الأضحى المبارك وروابط تحميل التطبيق
حجز قطارات عيد الأضحي المبارك
وعن مواعد طرح التذاكر وموعد فتح باب حجوزات تذاكر قطارات عيد الاضحى المبارك، حيث حدد الدكتور أشرف رسلان رئيس الهئية انه سيتم تطبيع حجز التذاكر بموجب الرقم القومي لسهولة التعامل وأيضا يكون الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة لعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز وأيضا يكون موجود لامكانية الرجوع اليها عند الحاجة
مواعيد القطارات اليوم السبت 6 ابريل 2019
مواعيد قطارات القاهرة – إسكندرية
وقطار رقم 1087 “نوم” الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.
مواعيد تحرك القطارات القاهرة – أسوان
وعن قطارات “القاهرة – الأقصر”
حيث يمكنك الان وبكل سهولة بتحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت من هنــــا. حيث يمكنك استخدام الموبايل بنظام الاندرويد، كما يمكنك الإتاحة والتشهد بهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتخفيف الزحام على الشبابيك
الخط الساخن قطارات مصر
مواعيد القطارات
- مواعيد قطارات قبلى
- مواعيد قطارات بحرى
- مواعيد قطارات ركاب مطورة وجه قبلي
- مواعيد قطارات مرسي مطروح
- مواعيد قطارات منوف و الشرق و الليمون
- مواعيد قطارات القاهرة ـ الخطاطبة ـ إيتاى البارود
مواعيد القطارات المميزة القاهرة -الاسكندرية
مواعيد القطارات المميزه خط “القاهرة- الأسكندرية”
مواعيد القطارات المميزه خط ” الأسكندرية -القاهرة”
2- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة واختيار كلمة المرور، وتحديد الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.
3- مراعاة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إنشاء الحجز.
4- يتيح التطبيق الاستعلام عن أسعار القطارات والمواعيد والمقاعد المتاحة، والحجز بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك، ويتوجه الراكب الذي يحجز من خلال هذا التطبيق على مقعده بالقطار مباشرة، كما ينبغي أن يكون الراكب معه بطاقة الرقم القومى الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية ويتم تغريمه في حال عدم توافرهما ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.
التعليقات
اين حجز الاسكندرية المنصورة-دمياط
اولى اطبع بيانات التذكرة وتقدمها اولى للكمسرى
انا معاي فيزا ومش راضي يحجز خالص
هو مفيش حجز للدرجه الثالثة،.
عوز احجز القاهرة الاسكندريه بكرة الساعة 12 شهرا قطار سريع
يمكمك متابعة الخطوات ومعرفة المواعيد
عاوز.تزكرتين..من.سوهاج..الي.القاهره.مكيفه..الخميس.القادم
عاوز اعرف معاد قطر من المنصورة الي المنيا
( eelshishiny ) حجزت عن طريق النت وجاءتنى رسالة – حدث خطأ أثناء تحصيل ثمن التذكرة ما العمل
ممكن تراجع كفاة البيانات التى تم إدخالها والتاكد من صلاحية البطاقة الخاصة بك
عاوز احجز قطر اسكندريه غداالساعه١٠ من رمسيس
حجزت تذكرة عن طريق النت وجاءتنى رسالة بأنه حصل خطأ أثناء تحصيل ثمن التذكرة فما العمل هل أعيد الحجز مرة أخرى (اسم المستخدم_eelshishiny)
انت بتراجع الاول كافة البيانات الخاصة بيك وممكن يكون الشبكة بها مشكلة أو يمكنك تختار طريقة دفع أخري
اعرف ميعاد القاهره من سيدي جابر صباحا
عوزه احجز من القاهرة ل اسوان قطر الساعه سابعه مساء
عوذ احجز من الاسكندريه إلى القاهر
مش عارف احجز من القاهرة الي اسوان