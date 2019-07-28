حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال ابلكيشن الموبايل سكك حديد مصر بالرقم القومي ومواعيد القطارات …احجز مقعدك الآن

وفقا للتطورات الجديدة التى تقوم بها عدد من الجهات الحكومية فى توفير عدد من الخدمات السريعة والمتميزة للمواطنين وسهولة الحجز والاستعلام وأيضا تحديد الأماكن بكل سهولة والقضاء على السوق السوداء وسهولة التواصل مع المواطنين، ورفع مستوى الخدمة حيث يهتم عدد كبير من المواطنين طيلة العام والاجازات والاعياد بالسفر والتنقل داخل جمهورية مصر العربية من خلال سكك حديد مصر والتى يتم الحجز من خلالها من الإسكندرية الى الصعيد والتى توفر لكافة المواطنين عدد من الخدمات العامة والخاصة والمميزة والمكيفة، حيث يبحث الكثيرون عن خدمات حجز تذاكر القطارات عبر الانترنت لسهولة الحجز ودفع المبالغ دون العناء بالطوابير واستغلال تجار السوق السوداء خصوصا فى الأعياد والمناسبات

حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وبعد المعاناة التى يشعر بها الراغبين فى حجز تذاكر القطارات من خلال المراكز الرئيسية وشباك التذاكر والسهولة حجز التذاكر ومعرفة مواعيد القطارات وأٍسعار التذاكر حيث إطلاق الموقع الرسمي للحكومة المصرية من خلال شبكة الانترنت وابلكيشن الموبايل بسهولة لاستخدام الانترنت لحجز المقاعد والدفع اونلاين واختيار المقاعد بكل سهولة من خلال عدد من الخطوات تسهل على المواطنين ومعرفة حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار خلال عيد الأضحى المبارك وروابط تحميل التطبيق

حجز قطارات عيد الأضحي المبارك

وعن مواعد طرح التذاكر وموعد فتح باب حجوزات تذاكر قطارات عيد الاضحى المبارك، حيث حدد الدكتور أشرف رسلان رئيس الهئية انه سيتم تطبيع حجز التذاكر بموجب الرقم القومي لسهولة التعامل وأيضا يكون الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة لعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز وأيضا يكون موجود لامكانية الرجوع اليها عند الحاجة

مواعيد القطارات اليوم السبت 6 ابريل 2019 مواعيد قطارات القاهرة – إسكندرية قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 “نوم” الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا. مواعيد تحرك القطارات القاهرة – أسوان قطار رقم 908 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00. وعن قطارات “القاهرة – الأقصر” قطار رقم 160 مميز الساعة “12.15” ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 “vip” ينطلق 08.15 ويصل 06.60. حيث يمكنك الان وبكل سهولة بتحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت من هنــــا. حيث يمكنك استخدام الموبايل بنظام الاندرويد، كما يمكنك الإتاحة والتشهد بهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتخفيف الزحام على الشبابيك الخط الساخن قطارات مصر

مواعيد القطارات المميزه خط “القاهرة- الأسكندرية”

رقم القطار محطة القيام ساعة القيام محطة الوصول ساعة الوصول نوع القطار 1 القاهرة 03:00 صباحًا الأسكندرية 06:40 صباحًا مميز- مراكز 163 القاهرة 04:30 صباحًا الأسكندرية 07:50 صباحًا مميز-مراكز ممتازه 119 القاهرة 05:00 صباحًا الأسكندرية 09:35 صباحًا مميز- مراكز 7 القاهرة 06:20 صباحًا الأسكندرية 10:05 صباحًا مميز- مراكز 1205 القاهرة 06:50 صباحًا دمنهور 09:23 صباحًا مميز-مراكز ممتازه 1109 القاهرة 08:20 صباحًا الأسكندرية 11:35 صباحًا مميز-مراكز ممتازه 11 القاهرة 10:10 صباحًا الأسكندرية 13:35 مساءًا مميز- مراكز 15 القاهرة 11:25 صباحًا الأسكندرية 15:05 مساءًا مميز- مراكز 133 القاهرة 12:45 مساءًا الأسكندرية 16:50 مساءًا مميز- مراكز 1203 القاهرة 14:10 مساءًا الأسكندرية 17:45 مساءًا مميز- مراكز 21 القاهرة 15:20 مساءًا الأسكندرية 19:10 مساءًا مميز- مراكز 27 القاهرة 16:15 مساءًا الأسكندرية 19:50 مساءًا مميز-مراكز ممتازه 23 القاهرة 17:20 مساءًا الأسكندرية 21:45 مساءًا مميز- مراكز 31 القاهرة 18:30 مساءًا الأسكندرية 22:25 مساءًا مميز- مراكز 157 القاهرة 19:25 مساءًا الأسكندرية 22:40 مساءًا مميز-مراكز ممتازه 29 القاهرة 20:30 مساءًا الأسكندرية 00:10 صباحًا مميز- مراكز

مواعيد القطارات المميزه خط ” الأسكندرية -القاهرة”

رقم القطار محطة القيام ساعة القيام محطة الوصول ساعة الوصول نوع القطار 2 الأسكندرية 02:15 صباحًا القاهرة 06:20 صباحًا مميز- مراكز 1108 الأسكندرية 03:30 صباحًا القاهرة 07:05 صباحًا مميز- مراكز 8 الأسكندرية 05:20 صباحًا القاهرة 09:10 صباحًا مميز- مراكز 158 الأسكندرية 07:10 صباحًا القاهرة 10:15 صباحًا مميز-مراكز ممتازه 14 الأسكندرية 07:20 صباحًا القاهرة 11:40 صباحًا مميز- مراكز 12 الأسكندرية 09:15 صباحًا القاهرة 13:25 صباحًا مميز- مراكز 132 الأسكندرية 10:30 صباحًا القاهرة 14:15 مساءًا مميز- مراكز 164 الأسكندرية 12:00 مساءًا القاهرة 15:10 مساءًا مميز- مراكز 1208 دمنهور 13:16 مساءًا القاهرة 15:35 مساءًا مميز-مراكز ممتازه 18 الأسكندرية 13:15 مساءًا القاهرة 17:15 مساءًا مميز- مراكز 24 الأسكندرية 14:25 مساءًا القاهرة 18:35 مساءًا مميز- مراكز 196 الأسكندرية 15:45 مساءًا القاهرة 18:55 مساءًا مميز-مراكز ممتازه 118 الأسكندرية 17:20 مساءًا القاهرة 21:50 مساءًا مميز- مراكز 32 الأسكندرية 18:30 مساءًا القاهرة 22:20 مساءًا مميز- مراكز 28 الأسكندرية 20:20 مساءًا القاهرة 00:10 صباحًا مميز- مراكز