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حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال ابلكيشن الموبايل سكك حديد مصر بالرقم القومي ومواعيد القطارات …احجز مقعدك الآن

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال ابلكيشن الموبايل سكك حديد مصر بالرقم القومي ومواعيد القطارات …احجز مقعدك الآن
حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وفقا للتطورات الجديدة التى تقوم بها عدد من الجهات الحكومية فى توفير عدد من الخدمات السريعة والمتميزة للمواطنين وسهولة الحجز والاستعلام وأيضا تحديد الأماكن بكل سهولة والقضاء على السوق السوداء وسهولة التواصل مع المواطنين، ورفع مستوى الخدمة حيث يهتم عدد كبير من المواطنين طيلة العام والاجازات والاعياد بالسفر والتنقل داخل جمهورية مصر العربية من خلال سكك حديد مصر والتى يتم الحجز من خلالها من الإسكندرية الى الصعيد والتى توفر لكافة المواطنين عدد من الخدمات العامة والخاصة والمميزة والمكيفة، حيث يبحث الكثيرون عن خدمات حجز تذاكر القطارات عبر الانترنت لسهولة الحجز ودفع المبالغ دون العناء بالطوابير واستغلال تجار السوق السوداء خصوصا فى الأعياد والمناسبات

حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وبعد المعاناة التى يشعر بها الراغبين فى حجز تذاكر القطارات من خلال المراكز الرئيسية وشباك التذاكر والسهولة حجز التذاكر ومعرفة مواعيد القطارات وأٍسعار التذاكر حيث إطلاق الموقع الرسمي للحكومة المصرية من خلال شبكة الانترنت وابلكيشن الموبايل بسهولة لاستخدام الانترنت لحجز المقاعد والدفع اونلاين واختيار المقاعد بكل سهولة من خلال عدد من الخطوات تسهل على المواطنين ومعرفة حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار خلال عيد الأضحى المبارك وروابط تحميل التطبيق 

حجز قطارات عيد الأضحي المبارك

وعن مواعد طرح التذاكر وموعد فتح باب حجوزات تذاكر قطارات عيد الاضحى المبارك، حيث حدد الدكتور أشرف رسلان رئيس الهئية انه سيتم تطبيع حجز التذاكر بموجب الرقم القومي لسهولة التعامل وأيضا يكون الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة لعدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز وأيضا يكون موجود لامكانية الرجوع اليها عند الحاجة

مواعيد القطارات اليوم السبت 6 ابريل 2019

مواعيد قطارات القاهرة – إسكندرية

قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا،
قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا،
قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا،
قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا،

وقطار رقم 1087 “نوم” الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

مواعيد تحرك القطارات القاهرة – أسوان

قطار رقم 908 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا،
قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30،
قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20،
قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30،
وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات “القاهرة – الأقصر”

قطار رقم 160 مميز الساعة “12.15” ويصل 23.25،
وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05،
وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35،
وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05،
وقطار رقم 86 “vip” ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

 

حيث يمكنك الان وبكل سهولة بتحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت من هنــــاحيث يمكنك استخدام الموبايل بنظام الاندرويد، كما يمكنك الإتاحة والتشهد بهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتخفيف الزحام على الشبابيك

الخط الساخن قطارات مصر

مواعيد القطارات المميزه خط “القاهرة- الأسكندرية”

رقم القطارمحطة القيامساعة القياممحطة الوصولساعة الوصولنوع القطار
1القاهرة03:00 صباحًاالأسكندرية06:40 صباحًامميز- مراكز
163القاهرة04:30 صباحًاالأسكندرية07:50 صباحًامميز-مراكز ممتازه
119القاهرة05:00 صباحًاالأسكندرية09:35 صباحًامميز- مراكز
7القاهرة06:20 صباحًاالأسكندرية10:05 صباحًامميز- مراكز
1205القاهرة06:50 صباحًادمنهور09:23 صباحًامميز-مراكز ممتازه
1109القاهرة08:20 صباحًاالأسكندرية11:35 صباحًامميز-مراكز ممتازه
11القاهرة10:10 صباحًاالأسكندرية13:35 مساءًامميز- مراكز
15القاهرة11:25 صباحًاالأسكندرية15:05 مساءًامميز- مراكز
133القاهرة12:45 مساءًاالأسكندرية16:50 مساءًامميز- مراكز
1203القاهرة14:10 مساءًاالأسكندرية17:45 مساءًامميز- مراكز
21القاهرة15:20 مساءًاالأسكندرية19:10 مساءًامميز- مراكز
27القاهرة16:15 مساءًاالأسكندرية19:50 مساءًامميز-مراكز ممتازه
23القاهرة17:20 مساءًاالأسكندرية21:45 مساءًامميز- مراكز
31القاهرة18:30 مساءًاالأسكندرية22:25 مساءًامميز- مراكز
157القاهرة19:25 مساءًاالأسكندرية 22:40 مساءًامميز-مراكز ممتازه
29القاهرة20:30 مساءًاالأسكندرية 00:10   صباحًامميز- مراكز

مواعيد القطارات المميزه خط ” الأسكندرية -القاهرة”

رقم القطارمحطة القيامساعة القياممحطة الوصولساعة الوصولنوع القطار
2الأسكندرية02:15 صباحًاالقاهرة06:20 صباحًامميز- مراكز
1108الأسكندرية03:30 صباحًاالقاهرة07:05 صباحًامميز- مراكز
8الأسكندرية05:20 صباحًاالقاهرة09:10 صباحًامميز- مراكز
158الأسكندرية07:10 صباحًاالقاهرة10:15 صباحًامميز-مراكز ممتازه
14الأسكندرية07:20 صباحًاالقاهرة11:40 صباحًامميز- مراكز
12الأسكندرية09:15 صباحًاالقاهرة13:25 صباحًامميز- مراكز
132الأسكندرية10:30 صباحًاالقاهرة14:15 مساءًامميز- مراكز
164الأسكندرية12:00 مساءًاالقاهرة15:10 مساءًامميز- مراكز
1208دمنهور13:16 مساءًاالقاهرة15:35 مساءًامميز-مراكز ممتازه
18الأسكندرية13:15 مساءًاالقاهرة17:15 مساءًامميز- مراكز
24الأسكندرية14:25 مساءًاالقاهرة18:35 مساءًامميز- مراكز
196الأسكندرية15:45 مساءًاالقاهرة18:55 مساءًامميز-مراكز ممتازه
118الأسكندرية17:20 مساءًاالقاهرة21:50 مساءًامميز- مراكز
32الأسكندرية18:30 مساءًاالقاهرة22:20 مساءًامميز- مراكز
28الأسكندرية20:20 مساءًاالقاهرة00:10 صباحًامميز- مراكز

 

2- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة واختيار كلمة المرور، وتحديد الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

 

3- مراعاة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إنشاء الحجز.

4- يتيح التطبيق الاستعلام عن أسعار القطارات والمواعيد والمقاعد المتاحة، والحجز بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك، ويتوجه الراكب الذي يحجز من خلال هذا التطبيق على مقعده بالقطار مباشرة، كما ينبغي أن يكون الراكب معه بطاقة الرقم القومى الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية ويتم تغريمه في حال عدم توافرهما ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

  9. حجزت تذكرة عن طريق النت وجاءتنى رسالة بأنه حصل خطأ أثناء تحصيل ثمن التذكرة فما العمل هل أعيد الحجز مرة أخرى (اسم المستخدم_eelshishiny)

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    1. انت بتراجع الاول كافة البيانات الخاصة بيك وممكن يكون الشبكة بها مشكلة أو يمكنك تختار طريقة دفع أخري

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