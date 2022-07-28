حتاخد كرتونتك بالبطاقة وانت واقف .. خطوات توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة من التضامن الاجتماعي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم دعمها بنصف التكلفة، حيث تتكلف الدولة نصف ثمن الكراتين، على أن يتحمل المواطن النصف الآخر لثمن الكرتونة، فيما يلي نوضح المزيد من تفاصيل خطوات توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة من التضامن الاجتماعي.

توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة على المواطن

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي قامت الدولة باتخاذها تضم خدمة الدعم النقدي، بالإضافة إلى التأمين الغذائي والمساعدات الاستثنائية.

وقد جاءت كل تلك المساعدات بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية بالدولة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد أكدت الوزارة أن توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة يتم عبر منافذ الدولة التي تنتشر على مستوى المناطق في مصر الأكثر فقرًا.

على الجانب الآخر تقوم الدولة بالاستمرار في توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، مع تحمل وزارة الأوقاف للتكلف، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير اللحوم.

الفئات الأكثر احتياجًا للكراتين

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن آلية توزيع الكراتين المشتملة على السلع الغذائية المدعمة يتم توزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في القرى بخرائط الفقر على مستوى مصر، والأسر الاكثر احتياجًا بقواعد بيانات الأسر التي تم تسجيلها بهيئة الرقابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الكراتين بالرقم القومي، وهذا لرصد الأسر بقواعد بيانات الأٍر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ولاستهداف نسب الفقر في مصر على مستوى المحافظات، والسيطرة على توزيع كافة المزايا التي قام بتوجيهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يتم توزيع الكراتين وكذلك لحوم الأضاحي والإطعام من خلال لجان المجتمع المدني والشباب، من أجل ضمان التوزيع العادل بقدر المستطاع على كافة الأسر على مستوى محافظات مصر.