حب في عمر الـ 72.. قصة الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان

في قصة حب مفاجئة وغير متوقعة، تزوج الفنان القدير سامح الصريطي، من المطربة المعتزلة حنان، وذلك بعد علاقة صداقة استمرت لأكثر من أربع سنوات.

التقى سامح الصريطي وحنان في ندوة ثقافية عام 2019، وتطورت علاقتهما من الصداقة إلى الحب، وذلك بعد فترة من التعارف والتواصل.

وتحدث سامح الصريطي عن كواليس زواجه من حنان، حيث قال: “في آخر فترة حسيت بقرب شديد من حنان، وحسيت إن نفس الشعور ده عندها برضو.. كنا بنتعامل الأول كأصدقاء وإخوات، لكن في حاجة تانية بدأت تتسلل.. فقولت لها مش فاضل غير إننا نتجوز بقى”.

وأضاف: “لقيت دعوتها ليا ع الغدا في بيتهم وبحضور ابنها هشام فرصة مناسبة.. دخلت وأنا شايل البقدونس ورا ضهري زي روميو .. وعايز أقول لها أنا فاكر كويس إنك بتحبي البقدونس”.

وأوضحت حنان أن مشاعر الحب التي تعيشها مع سامح الصريطي مختلفة عن الحب في مرحلة الصغر، قائلة: “عمري ما حبيت حد في الأول، لازم هو يحبني ويفضل يلح وبعدها أستسلم، وبعد العشرة ممكن يا أحب أو لأ.. ولأول مرة بعيش حالة أني أقول لنفسي أنا بحب ده وعايزاه.. وبقيت أحبه أكتر بعد الجواز لأني لقيت فيه كل الحاجات اللي كنت بسمع عنها”.

وتحدث سامح الصريطي عن مشاعر الحب التي يعيشها مع حنان، قائلًا: “قمة سعادتي أني أشوفها بتضحك وسعيدة، أو لما تشكرني على حاجة عملتها.. وده حب فيه خوف عليها وواجب فيه متعة لإسعادها”.

وكشف سامح الصريطي أن شرطه الوحيد لإتمام الزواج من حنان، هو موافقة أبنائه وبناتها، حيث قال: “اتفقنا على شرط وحيد لينا إحنا الاتنين.. وهو موافقة بناتي (آية وابتهال) بالنسبة لي.. وبالنسبة لها موافقة أولادها (هشام وأميرة) وكأني بطلب منهم إيدها”.

قصة حب سامح الصريطي وحنان، هي قصة حب مميزة، تؤكد أن الحب الحقيقي لا يعرف العمر، وأن الحب يمكن أن يتحقق في أي وقت.