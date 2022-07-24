حامي حمى الديار.. وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من حاملي هذه الشهادات

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يبدأ البحث من قبل عددًا كبيرًا من المواطنين عن موعد فتح باب التقديم لكليات الشرطة؛ لرغبة الكثيرين في دخول كليات الشرطة لما لها من رونق لطالما لمع وجعل المواطنين يرغبون في الوصول إليها، لذا وفي مؤتمر صحفي أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، عقب ما قاله مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء هاني أبو المكارم، في المؤتمر الصحفي، بخصوص موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قُبول دُفعة جديدة على أن يكون المنضمين أما ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الأزهرية.

قبول دفعة جديدة للانضمام إلى كلية الشرطة

وأكد وزير الداخلية في حديثه على أن أكاديمية الشرطة المصرية، تعتبر صرحا أمنيًا وعلميا شامخا، ولطالما كانت مصدر فخر لما تخرجه من دفعات، كما أنها حملت مشعل العلم فى خدمة الأمن، على مر التاريخ في الفترة الماضية، وأنها تصنع الرجال وملحمة الوطنية، مشيرا إلى أنه من يتتبع تاريخ أكاديمية الشرطة سوف سالم أنها لم تكن لتتوقف ولم تتوقف يومًا ما عن الوفاء برسالتها فى تأهيل وإعداد رجال الشرطة على أعلى مستوى شواء كان في التدريب أو بشكلًا تعليميًا وبحثيًا؛ لكونها واحدة من أهم وأكبر واقدم أكاديميات الشرطة فى كل أنحاء العالم، منوهاً إلى أنها على المستوى الإقليمى كانت صاحبة مكانة والأولى وصاحبة الريادة على كافة الأصعدة والمستويات الإقليمية والوطنية والدولية.

شروط الانضمام إلى كلية الشرطة

ووفقًا لما أعلنت عنه أكاديمية الشرطة، فإنه هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لها، ومن ضمن تلك الشروط هي أن يكون الطالب حاملًا للجنسية المصرية، كما أنه يجب أن يتمتع أبواه بالجنسية المصرية أيضًا، على أن يكون ذلك عن غير طريق التجنُس، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد حكم عليه بما يُماثلها من المنصوص عليه من الجرائم فى القوانين الخاصة أو ما يقيد الحرية من الجرائم التي من شأنها أن تخل بالأمانة أو تخل بالشرف، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون قد فصل سابقا بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى من خدمة الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الشخص مُستوفيًا لكافة شروط اللياقة البدنية والصحية والسن، وأثناء قيده يجب ألا يكون متزوجًا، ليتمكن من الالتحاق بالأكاديمية.