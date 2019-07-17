حاله الطقس غداً هيئه الأرصاد الجوية تعلن عن اعتدال درجه الحرارة نسبيا

الجدير بالذكر أن خبراء الأرصاد الجوية ذكروا من خلال توقعاتهم ومصادرهم الحقيقية أن حاله الطقس يوم الغد الخميس الموافق 18/7/2019 سيكون انخفاض تام في درجات الحرارة وسيكون الطقس معتدل علي السواحل الشمالية والجو رطب علي الوجه البحري والقاهرة وارتفاع في درجه الحرارة وشديدا علي باقي الأنحاء والمناطق والجو يسود كل الأماكن ليلا بدرجه حراره معتدله، وهيئه الأرصاد تتوقع انكسار موجه الحر غدا يوم الخميس.

حاله الطقس غداً هيئه الأرصاد الجوية اعتدال درجه الحرارة

وستظهر أيضاً السحب المنخفضة علي السواحل الشمالية ، وستكون الرياح اغلبها شماليه غربيه معتدله، أما عن حاله الأمواج في البحر المتوسط فتكون معتدله وارتفاع الأمواج يبلغ من 1.5 إلي 2 متر ومعظم الرياح ستكون شماليه غربيه، وبالنسبة لحاله البحر الأحمر فهي معتدله ومعدل ارتفاعها من 1.5متر إلي 2 متر والرياح السطحية ستكون شماليه غربيه.

وبالنسبة لدرجات الحرارة ستكون في القاهرة العظمي غدا 37 درجه مئويه أما درجه الحرارة الصغري ستكون 27 درجه، أما بالنسبة لدرجه الحرارة الصغري في منطقه الإسكندرية ستكون 24 درجه أما درجه الحرارة الكبري ستكون 31 درجه، أما بالنسبة لمطروح ستكون درجه الحرارة العظمي 31 ودرجه الحرارة الصغري 24 درجه، أما بالنسبة لسوهاج فدرجه الحرارة عاليه جدا ستكون العظمي 44 درجه ودرجه الحرارة الصغري 30 درجه،وبالنسبة لدرجه الحرارة العظمي لقنا ستكون 45 درجه والصغري ستكون 31 درجه،وبالنسبة لأسوان درجه الحرارة العظمي تكون 46 درجه والصغري 31 درجه، وبذلك تكون اقصي واشد درجات الحرارة في محافظه سوهاج ومحافظه قنا وأسوان.

أكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامه للأرصاد الجوية علي عدم التواجد في أماكن عديمه التهوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول القدر الكافي من المياه والعصائر، واستخدام المظلات وتجنب الوقوف في الأماكن المزدحمة.