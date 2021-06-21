حالة وفاة.. سر اعتزال آمال ماهر الغناء

أثيرت الكثير من الأخبار والشائعات حول الفنانة آمال ماهر التي قررت اعتزال الغناء الفترة الأخيرة وغيابها عن الظهور أمام الكاميرات ولكن جاءت الإجابة واضحة منها حول قراراها بالابتعاد عن الساحة الفنية.

ونشرت آمال ماهر بعض السطور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكدت من خلاله أن سر اعتزال الفن في التوقيت الحالي هو وفاة عمتها التي كانت مقربة منها طوال فترها الماضية وقد تأثرت كثيرا بذلك الحادث الذي كان صعبا عليها.

كما أشارت ماهر إلى أن أحد الأسباب الإضافية لاتخاذها قرار الاعتزال هو انفصالها عن خطيبها وهو ما زاد من الضغوط النفسية عليها.

ولم تنف ماهر أنها مرت بظروف صعبة في الفترة الماضية ولكن في الوقت نفسه أكدت أن كل ما يثار حولها من شائعات لم تدل بها هو عار من الصحة وطالبت جمهورها بمساندتها وعدم الانسياق وراء أي أكاذيب أخرى.

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وكانت ماهر تستعد لطرح ألبوم لها في الأسواق ولكن سرعان ما توقفت عنه بسبب الظروف التي تحدثت عنها خلال الفترة الماضية.

واشتهرت ماهر بأداء الأغاني الوظنية ولها الكثير من الأغاني التي تعبر هذا النوع من الفن.