حالة الطقس| موجة حر شديدة لم يسبق لها مثيل منذ 21 عامًا قد تضرب مصر الأربعاء 17 يوليو 2019  

في هذا التقرير ننشر حالة الطقس ، حيث تجتاح الفترة الحالية موجة حر شديدة في أنحاء مختلف محافظات الجمهورية، ومن المتوقع وفقًا لبيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الأرصاد المصرية وموقع “accweather” ، أن تشهد مصر ارتفاع درجات الحرارة يوم الاربعاء إلى مستويات عالية وعلى وجه الخصوص في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة لم يسبق لها مثيل منذ 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، حيث سجلت درجة الحرارة في مدينة ملوي 48 درجة مئوية،

أقصى درجة حرارة مسجلة منذ عام 1988

ومن جهته رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، الدكتور إبراهيم عطا، قال أن “ما سجله موقع “accweather” حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء إلى 48 درجة غير دقيق” ، وأشار إلى أن “درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة”.

وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، قال في وقت سابق أن أعلى درجة حرارة مسجلة في منطقة مصرية بلغت 47 درجة مئوية في عام 1988.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 17/7/2019

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس ليوم الأربعاء 17 يوليو الجاري سوف يكون حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية للبلاد خلال ساعات النهار ، في حين تميل للانخفاض غربًا، ويكون الطقس معتدلا ليلا في انحاء البلاد، واما درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة كما يلي: