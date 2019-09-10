حالة الطقس يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة

حالةالطقس يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر 2019 ستكون معتدلة على السواحل الشمالية في مصر، وتزداد الحرارة مع الرطوبة على محافظات الوجه البحري والعاصمة القاهرة، وتستمر زيادة الحرارة إلى شمال صعيد مصر، أما جنوب الصعيد فدرجة الحرارة فيه من المتوقع أن تكون حارة في الساعات النهارية ولطيفة في الساعات الليلة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح على الأماكن المتواجدة شمال مصر ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية مع ظهور سحب منخفضة، ومتوسطة أيضًا على المحافظات الشمالية، وتهب رياح غالبيتها شمالية غربية معتدلة نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس، وكذلك البحر الأحمر ما يؤدي إلى اصابة الملاحة البحرية بحالة من الاضطراب.







حالتي البحر المتوسط والأحمر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019

وتسود حالة معتدلة على البحر المتوسط، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين أما الرياح التي تهب عليه فستكون سطحية وشمالية غربية، والبحر الأحمر ستكون حالة البحر فيه مضطربة وترتفع الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وتهب عليه رياح سطحية شمالية غربية.







درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : القاهرة 24 33 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : شبين الكوم 24 33 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : طنطا 24 32 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : دمنهور 25 32 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الإسكندرية 25 31 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : بلطيم 23 30 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : مطروح 22 30 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : السلوم 23 31 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : سيوة 21 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : بورسعيد 24 30 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : دمياط 24 30 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الزقازيق 24 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الاسماعيلية 23 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : السويس 24 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : العريش 22 31 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : رفح 21 31 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : رأس سدر 24 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : نخل 18 32 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : نويبع 18 35 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : طابا 25 32 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : كاترين 16 31 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الطور 26 32 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : شرم الشيخ 28 36 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الغردقة 26 36 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : مرسى علم 28 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الفيوم 24 34 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : بنى سويف 24 35 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : المنيا 23 35 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : أسيوط 22 36 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : سوهاج 25 37 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : قنا 25 38 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الأقصر 26 39 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : أسوان 26 39 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : أبوسمبل 25 39 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : الوادى الجديد 25 37 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : شلاتين 27 36 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : ابو رماد 28 35 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : حلايب 29 33 درجة الحرارة الصغرى والعظمى في : رأس حدربة 29 33