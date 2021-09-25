حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد 25 سبتمبر على معظم أنحاء الجمهورية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد غدا الأحد 26 سبتمبر، ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودرجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية، ويكون حارًا في شمال الصعيد، وحارًا في جنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، مع درجات حرارة معتدلة في معظم أنحاء البلاد، وأشارت إلى نشاط الرياح في عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على مختلف المستويات.

فضلا عن وجود ضباب مائي على الطرق الزراعية في الصباح، والطرق على طول الممرات المائية التي تربط القاهرة الكبرى والوجه البحري والشواطئ الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

ووفقًا للأرصاد الجوية، فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لعدد من محافظات الجمهورية غدًا الأحد: القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى تبلغ 22 درجة.

ومرسى مطروح تبلغ درجة الحرارة القصوى 26 درجة والصغرى 21 درجة.

وسوهاج درجة الحرارة العظمى 35 درجة، وأدنى درجة حرارة 23 درجة.

العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة في قنا.

والعظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة في أسوان.

اقرأ أيضاً: موعد صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2021

صلاح يكتب اسمه بين أساطير الدوري الانجليزي بعد تسجيله للهدف ال100

أهداف وملخص مباراة الأهلي وانبي في كأس مصر

الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد أعلنت الأربعاء الماضي أول أيام فصل الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة وتحسنها بشكل عام، مؤكدة أن حرارة الصيف مرت.