حالة الطقس في مصر: انخفاض فرص سقوط الأمطار مرة أخرى.. وتوقعات درجات الحرارة اليوم

تواصلت الدكتورة منار غانم أمس، مع برنامج كلمة أخيرة هاتفيا، الذي يعرض على شاشة ON الفضائية، وأشارت إلى هطول أمطار رعدية يوم الثلاثاء تسببت في شبه انعدام الرؤية الأفقية، على بعض محافظات صعيد مصر، وخاصةً وسط الصعيد مثل محافظة أسيوط، وبلغت سرعة الرياح حوالي 60 كم في الساعة.

وأضافت منار غانم أن الساعات المقبلة سوف تشهد حالة الطقس في مصر، بعض التحسن وذلك يعود إلى هبوب رياح شمالية آتية من وسط وجنوب قارة أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة، وكذلك انخفاض سرعة الرياح، وأشارت إلى تراجع فرص هطول الأمطار إلا بعض مناطق حلايب وشلاتين، كما ستتراوح سرعة الرياح اليوم ما بين 30 إلى 35 كم في الساعة.

وأكدت غانم أن هطول أمطار وهبوب رياح خلال شهر يونيو، غير معتاد في مصر لكن هناك توقعات باستقرار حالة الطقس في منتصف الأسبوع المقبل، مع استبعاد حدوث هذه الظواهر مع بداية فصل الصيف.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد العامة عن حالة الطقس اليوم في مصر، سوف تسود البلاد درجات حرارة معتدلة على جميع الأنحاء خلال ساعات الصباح والمساء، وتكون حالة الطقس في النهار حارة على القاهرة، وكذلك الوجه البحري وشمال صعيد مصر، مائلا للحرارة على مدن الساحل الشمالي، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة الشديد على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

جداول درجات الحرارة على محافظات ومدن وصعيد مصر

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن المصرية:

المدينة العظمى الصغرى حالة الطقس العاصمة الإدارية 34 22 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا أكتوبر 35 23 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا بنها 34 22 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا دمنهور 34 21 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا المنصورة 34 22 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا الزقازيق 34 22 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل الحرارة ليلا طنطا 33 21 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا الغردقة 38 28 مرتفع الحرارة نهارا/ حار شرم الشيخ 37 26 مرتفع الحرارة نهارا/ معتدل ليلا العلمين الجديدة 27 20 معتدل نهارا/ معتدل ليلا

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

المدينة العظمى الصغرى حالة الطقس القاهرة 34 22 حار نهارا/ معتدل ليلا الإسكندرية 28 20 معتدل الحرارة نهارا/ معتدل ليلا بورسعيد 26 22 معتدل الحرارة نهارا/ معتدل ليلا الإسماعيلية 34 21 حار نهارا/ معتدل ليلا دمياط 27 22 معتدل الحرارة نهارا/ معتدل ليلا كفر الشيخ 33 21 حار نهارا/ معتدل الحرارة ليلا السويس 35 22 مرتفع الحرارة نهارا/ مائل للبرودة ليلا مطروح 26 18 مائل للبرودة نهارا/ بارد ليلا الوادي الجديد 43 25 شديد الحرارة نهارا/ معتدل ليلا الجيزة 34 24 حار نهارا/ معتدل ليلا

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على شمال وجنوب الصعيد: