حالة الطقس الجمعة.. انكسار موجة الحرارة وانخفاض الحرارة في القاهرة إلى 34 درجة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا حول حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة، مشيرة إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة بعد موجة حر شديدة اجتاحت معظم أنحاء البلاد.
حالة الطقس غدا
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.
حالة الطقس ليوم الجمعة
من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد خلال الليل، مع استمرار الأجواء الحارة في جنوب الصعيد. يتوجب على المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والحرص على شرب كميات كافية من المياه والبقاء في أماكن مظللة خلال ساعات الذروة.