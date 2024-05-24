حالة الطقس الجمعة.. انكسار موجة الحرارة وانخفاض الحرارة في القاهرة إلى 34 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا حول حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة، مشيرة إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة بعد موجة حر شديدة اجتاحت معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

حالة الطقس ليوم الجمعة

المنطقة الحالة درجة الحرارة العظمى (مئوية) درجة الحرارة الصغرى (مئوية) القاهرة الكبرى والوجه البحري حار نهارًا 34 21 السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا 27 19 جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا 38 26 شمال الصعيد حار نهارًا 35 23

من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد خلال الليل، مع استمرار الأجواء الحارة في جنوب الصعيد. يتوجب على المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والحرص على شرب كميات كافية من المياه والبقاء في أماكن مظللة خلال ساعات الذروة.