حالة الطقس غدا السبت 20 مايو 2023، وموعد ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من يوم السبت 20 مايو إلى الخميس 25 مايو 2023.

يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 30 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

بالنسبة للسواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد 31 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على جنوب سيناء 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

السبت 20 مايو 2023:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 21 مايو 2023:

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.