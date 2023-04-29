تحذير.. انخفاض في درجات الحرارة حالة الطقس اليوم السبت في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يوم السبت، وبحسب التقرير فإن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في ساعات الصباح وفي ساعات متأخرة من الليل على كافة المناطق، ومن ناحية أخرى، فإنه من المتوقع أن تشهد القاهرة والوجه البحري طقسًا دافئًا خلال ساعات النهار، بينما ستكون درجات الحرارة مائلة للاشتداد على شمال الصعيد، وستكون حارة جدًّاء على جزء جنوب سيناء وجزء من جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وفقًا لبيان الأرصاد حول الحالة الجوية اليوم، ستشهد بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة بنسبة تقارب 40٪ على فترات غير مستمرة، ستظهر نشاطات رياح على فترات غير مستمرة في مناطق القاهرة والأسكندرية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

من المُرجَّح أن تصبح درجات الحرارة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية اليوم السبت، المُوافق 29 أبريل 2023، على الشكل التالي:

– القاهرة 25 – 14

– العاصمة الإدارية 26 – 15

– أكتوبر 25- 14

– بنها 25- 14

– دمنهور 23- 14

– وادي النطرون 21 – 14

– كفر الشيخ 24- 15

– المنصورة 24- 15

– الزقازيق 26 – 15

– شبين الكوم 25- 15

– طنطا 23- 15

– دمياط 23- 16

– بورسعيد 22- 14

– الإسماعيلية 26- 14

– السويس 25- 16

– العريش 23- 13

– رفح 22- 12

– رأس سدر 26- 15

– نخل 25- 6

– كاترين 22- 05

– الطور 27- 19

– طابا 24- 18

– شرم الشيخ 30- 19

– الإسكندرية 21- 15

– العلمين الجديدة 21- 16

– مطروح 20- 15

– السلوم 22 – 15

– سيوة 23- 17

– رأس غارب 27 – 19

– الغردقة 30- 20

– سفاجا 31- 21

– مرسى علم 32- 19

– شلاتين 29 – 21

– حلايب 26- 22

– أبو رماد 30 – 21

– رأس حدربة 26 – 22

– الفيوم 26- 15

– بني سويف 26- 15

– المنيا 26- 14

– أسيوط 27- 15

– سوهاج 28- 17

– قنا 30- 18

– الأقصر 32- 19

– أسوان 32- 19

– الوادي الجديد 29- 18

– أبوسمبل 33- 20