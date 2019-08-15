حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 واستمرار الطقس الحار وتصريحات خبراء الارصاد تعرض البلاد لموجة جديدة

فى متابعة مستمرة لحالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر، بعد ارتفاع التى شهدتها البلاد على الوجهين البحري والقبلي،وكما اعتاد المواطنين على متابعة حالة الطقس من خلال تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عبر شبكة الانترنت ومن خلال الموقع الرسمي عبر موقع الفيس بوك وأيضا من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ومع التغيرات الجوية والطقس شديد الحرارة حيث جاءت تصريحات الخبراء عن طقس اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس

حالة الطقس اليوم

وفى نفس السياق وحول حالة الطقس اليوم الجمعة والذي أكدت تصريحات الخبراء انه حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً لطيف ليلاً ، وحول الشبورة المائية أفادت أنها تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على عدد من المناطق الشمالية وكما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وقد يصاحبها سقوط خفيف للأمطار فى منطقتي حلايب وشلاتين والتى قد تمتد الى جنوب الصعيد

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فقد جاءت تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، لتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلية ويكون فيها ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية

وعلى الجانب الآخر يطهر حالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة ويكون فيها ارتفاع الموج من بين متر إلى متر ونصف أيضا وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية

تصريحات خبراء الأرصاد الجوية

وخلال التصريحات التي كشف عنها رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أن السبب الحقيقي وارء موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية عن منخفض الهند الموسمي والذي تأثر به مصر مع انخفاض السودان

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، الجمعة: