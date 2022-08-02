حالة الطقس ليوم الثلاثاء 2-8-2022.. رطوبة مرتفعة، ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء ( 2 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022) حارا بالنهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، و شديد الحرارة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء.

ومعتدل الحرارة و رطب في الليل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة و رطب على باقي أنحاء البلاد.

كما سيشهد اليوم نشاطا في الرياح في بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

كما وضحت الهيئة، أن اليوم سوف يشهد استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة في النهار مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المتوقعة في الظل بنسب تتراوح ما بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط في الرياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الليل.

كما أن اليوم سوف يشهد وجود شبورة مائية في الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 2-8-2022 فهي كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن والعواصم في محافظات الجمهورية

وفيما يلى قائمة بدرجات الحرارة على المدن والعواصم في محافظات جمهورية مصر العربية :

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35.

درجات الحرارة في شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35.

درجات الحرارة في طنطا: الصغرى 25 والعظمى 34.

درجات الحرارة في دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 34.

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32.

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32.

درجات الحرارة في بلطيم: الصغرى 25 العظمى 31.

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 23 والعظمى 31.

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 21 والعظمى 32.

درجات الحرارة في سيوة: الصغرى 22 والعظمى 38.

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 33.

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 25 والعظمى 33.

درجات الحرارة في الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 35.

درجات الحرارة في الاسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36.

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 23 والعظمى 36.

درجات الحرارة في العريش: الصغرى 24 والعظمى 33.

درجات الحرارة في رفح: الصغرى 24 والعظمى 33.

درجات الحرارة في رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 36.

درجات الحرارة في نخل: الصغرى 18 العظمى 36.

درجات الحرارة في نويبع: الصغرى 27 والعظمى 37.

درجات الحرارة في طابا: الصغرى 27 والعظمى 37.

درجات الحرارة في كاترين: الصغرى 19 والعظمى 34.

درجات الحرارة في الطور: الصغرى 24 والعظمى 37.

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 40.

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 29 والعظمى 39.

درجات الحرارة في مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 38.

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36.

درجات الحرارة في بنى سويف: الصغرى 24 والعظمى 36.

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37.

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 38.

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 39.

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 25 والعظمى 41.

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 41.

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42.

درجات الحرارة في أبو سمبل: الصغرى 27 والعظمى 41.

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 40.

درجات الحرارة في شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 37.

درجات الحرارة في أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في حلايب: الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 35.

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