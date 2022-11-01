أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم وحتى يوم الأحد 6 نوفمبر، حيث يسود طقس حار نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحرارة معتدلة على السواحل الشمالية، وحار في جنوب الصعيد يميل إلى البرودة في بداية الليل.

حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء 1 نوفمبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك ضباب مائي في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى وجود عاصفة رعدية مع تساقط أمطار بنسبة 60٪ على مناطق الساحل الشمالي الغربي وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة بنسبة 40٪ على مناطق السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري وقد تمتد الأمطار بشكل ضعيف إلى مناطق القاهرة الكبرى بنسبة 20٪.

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حالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء 2 نوفمبر

من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40٪ على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة 30٪ على مناطق جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة الخميس 3 نوفمبر

من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30٪ على الساحل الشمالي الشرقي بشكل متقطع.

من الجمعة 4 نوفمبر إلى الأحد 6 نوفمبر

من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح فوق مناطق جنوب سيناء.