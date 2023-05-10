حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 11 مايو إلى الثلاثاء 16 مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 11 مايو إلى الثلاثاء 16 مايو 2023.

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 33 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 19 درجة مئوية.

بالنسبة للسواحل الشمالية تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد والعظمى 40 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على جنوب سيناء إلى 36 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد إلى 37 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 21 درجة مئوية.

الخميس 16 مايو 2023:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30 % تقريبا.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.