حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 مايو إلى الأربعاء 10 مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 5 مايو إلى الأربعاء 10 مايو 2023.

حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالأتي:

يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودرجة الحرارة العظمى تصل إلى 30 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد إلى 32 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية،

يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

بالنسبة لجنوب سيناء العظمى تصل إلى 34 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 22 درجة مئوية.

الجمعة 5 مايو 2023:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا: على مناطق من (مطروح_السلوم) تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الوجه البحري والإسكندرية.

اعتباراً من السبت 6 مايو 2023:

انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3 : 4) درجات مئوية.