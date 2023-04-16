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حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 16 ابريل الي الجمعة 21 ابريل 2023

علي محمود سيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة عن اليوم الأحد 16 أبريل إلى الجمعة 21 أبريل 2023.

يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالآتي:

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 31 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل درجات الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على السواحل الشمالية وتسجل درجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى تصل 16 درجة مئوية.

يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

شبورة مائية صباحا:

على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح:

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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علي محمود سيد
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