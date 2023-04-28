حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 “انخفاض طفيف في درجات الحرارة”

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 28 أبريل إلى الأربعاء 3 مايو 2023.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالأتي:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى تصل إلى 26 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية.

تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية والعظمى تسجل 22 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على شمال الصعيد إلى 31 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد والعظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، والصغرى تسجل 22 درجة مئوية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.