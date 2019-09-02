حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019، وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي، وكان قد أكد من قبل أن انتهاء المصايف تبدأ من 15/9/2019 بسبب انخفاض درجات الحرارة على السواحل.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وأقل في درجات الحرارة على السواحل الشمالية وارتفاع درجات الحرارة على الصعيد بالنسبة للوجه البحري والسواحل الشمالية وإليكم درجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 35 23 المحلة 35 22 الجيزة 34 23 المنصورة 34 22 الشرقية 35 22 دمنهور 34 21 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 29 26 الاسماعيلية 34 23 شرم الشيخ 34 28 السويس 33 25 اسوان 40 29 طنطا 35 22 الاقصر 39 28 أسيوط 36 26 الفيوم 35 23

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وكلما قلت نسبة الرطوبة أصبح الجو لطيف وإليكم نسبة الرطوبة المتوقعة في حالة الطقس:

تبدأ درجات الرطوبة بالانخفاض مع اقتراب فصل الخريف فتقل تدريجيا، وتؤثر درجات الحرارة في حالة الطقس غداً في فترة الظهيرة على منطقة الوجه البحري والسواحل الشمالية القريبة من البحر.