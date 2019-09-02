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حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019، وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي، وكان قد أكد من قبل أن انتهاء المصايف تبدأ من 15/9/2019 بسبب انخفاض درجات الحرارة على السواحل.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وأقل في درجات الحرارة على السواحل الشمالية وارتفاع درجات الحرارة على الصعيد بالنسبة للوجه البحري والسواحل الشمالية وإليكم درجات الحرارة المتوقعة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3523المحلة3522
الجيزة3423المنصورة3422
الشرقية3522دمنهور3421
بورسعيد3025الاسكندرية2926
الاسماعيلية3423شرم الشيخ3428
السويس3325اسوان4029
طنطا3522الاقصر3928
أسيوط3626الفيوم3523

 

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وكلما قلت نسبة الرطوبة أصبح الجو لطيف وإليكم نسبة الرطوبة المتوقعة في حالة الطقس:

تبدأ درجات الرطوبة بالانخفاض مع اقتراب فصل الخريف فتقل تدريجيا، وتؤثر درجات الحرارة في حالة الطقس غداً في فترة الظهيرة على منطقة الوجه البحري والسواحل الشمالية القريبة من البحر.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

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