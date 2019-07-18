حالة الطقس| الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الجمعة 19/7/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الجمعة 19/7/2019 والذي يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي مرت بها جمهورية مصر العربية والتي بلغت ذروتها الأربعاء، وكانت قد وصلت درجات الحرارة إلى المعدلات القصوى أثناء الموجة الحارة وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من الخميس ونُقدم لكم تقرير بحالة الطقس شامل درجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة الشديدة التي تخطت فيها درجات الحرارة 45 درجة على بعض المحافظات، وتقل درجات الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة وتزيد نسبة الرطوبة ولكن بدرجة قليلة على الوجه البحري وتزيد في الاماكن القريبة من البحر ونقدم لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 24 المحلة 35 21 الجيزة 38 23 المنصورة 34 21 الشرقية 37 22 دمنهور 34 21 بورسعيد 28 25 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 34 24 شرم الشيخ 34 28 السويس 36 25 اسوان 46 35 طنطا 36 21 الاقصر 46 34

ونلاحظ في تقرير درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جداً على صعيد مصر وتصل درجة الحرارة في أسوان والأقصر إلى 46 درجة وتُحذر الهيئة العامة للأرصاد المواطنين في الصعيد من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فترة الظهيرة.

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة في الجو زاد الشعور بدرجات الحرارة بأكثر من معدلاتها الطبيعية وإليكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة ليوم الجمعة:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في صعيد مصر وأكدت على ضرورة الالتزام بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والتي تكون فيها أشعة الشمس قوية جداً في التوقيت بين 12:00 ظهراً حتى الثالثة عصراً.