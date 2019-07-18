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حالة الطقس| الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الجمعة 19/7/2019

كتب أحمد عريبهفي آخر تحديث
حالة الطقس| الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الجمعة 19/7/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الجمعة 19/7/2019 والذي يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي مرت بها جمهورية مصر العربية والتي بلغت ذروتها الأربعاء، وكانت قد وصلت درجات الحرارة إلى المعدلات القصوى أثناء الموجة الحارة وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من الخميس ونُقدم لكم تقرير بحالة الطقس شامل درجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة في الجو.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة الشديدة التي تخطت فيها درجات الحرارة 45 درجة على بعض المحافظات، وتقل درجات الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة وتزيد نسبة الرطوبة ولكن بدرجة قليلة على الوجه البحري وتزيد في الاماكن القريبة من البحر ونقدم لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس| الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الجمعة 19/7/2019

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3824المحلة3521
الجيزة3823المنصورة3421
الشرقية3722دمنهور3421
بورسعيد2825الاسكندرية2925
الاسماعيلية3424شرم الشيخ3428
السويس3625اسوان4635
طنطا3621الاقصر4634

ونلاحظ في تقرير درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جداً على صعيد مصر وتصل درجة الحرارة في أسوان والأقصر إلى 46 درجة وتُحذر الهيئة العامة للأرصاد المواطنين في الصعيد من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فترة الظهيرة.

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة في الجو زاد الشعور بدرجات الحرارة بأكثر من معدلاتها الطبيعية وإليكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة ليوم الجمعة:

حالة الطقس| الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الجمعة 19/7/2019

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في صعيد مصر وأكدت على ضرورة الالتزام بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والتي تكون فيها أشعة الشمس قوية جداً في التوقيت بين 12:00 ظهراً حتى الثالثة عصراً.

عن الكاتب

أحمد عريبه

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

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