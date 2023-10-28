حادث مروري بشع على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

شهد صباح اليوم السبت، تفحم عدد من الحافلات ما بين النقل والسيارات الملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، وسط دهشة لجميع الحاضرين.

وأدي الحادث لإصابة العسرات، لكن لم يكن هناك أي وفيات.

وعلى الفوز تم نقل المصابين والبالغ عددهم أكثر 45 مصابً إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية.

بداية الكارثة

أظهرت عدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفحم عدد من الحافلات والسيارات، وارتفعت ألسنة اللهب، مع انتشار الدخان بكثافة.

فقد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من أحد الأشخاص الذين كانو متواجدون في موقع الحادث، يفيد بوقوع حادث سير أعلي طريق الطريق الصحراوي عند الكيلو 134 القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة،.

وأكدت النتائج التي برزت حتى الآن أت هناك عددًا من الإصابات والوفيات جاري حصرهم.

وزارة الصحة تدفع بسيارات إسعاف

فيما كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن دفع 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق “القاهرة – الإسكندرية”، الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الحادث أسفر عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.