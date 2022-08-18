حادث مروري بالقليوبية يسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين

شهدت محافظة القليوبية ظهر اليوم الأربعاء حادث مروري بالطريق الدائري أدى إلى شلل مروري تام في المنطقة، نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة نصف نقل، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين.

حادث القليوبية

فور تلقي أجهزة مرور القليوبية بلاغا عن وقوع الحادث انتقلت قوات من مرور القليوبية والأدلة الجنائية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بشبرا والمستشفى العام بقليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وفحص مكان الحادث لمعرفة السبب والاستعلام عن هوية المصابين والوقوف على حالتهم الصحية لسؤالهم عن الواقعة.

يذكر أن الحادث وقع أعلى الطريق الدائري المتجه إلى السلام بعد الطريق الحر، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص محملة بالركاب بسيارة نصف نقل وبسب السرعة الزائدة حدث التصادم، هذا وقد تم فتح الطريق أمام السيارات بعد إزالة آثار الحادث.

هذا وكلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة التحريات عن الحادث وظرفه وملابساته، لتتولى النيابة العامة التحقيقات بشأن الحادث، ووجه السيد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، كما وجه أيضا العزاء لأسرة المتوفى ضحية الحادث.

ويذكر أن هذه المنطقة من الطريق الدائري بداية من الطريق الزراعي بمدينة قليوب وحتى نهاية موقف السلام تشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة للطريق، وتشهد ازدحام وكثافة مرورية في هذا التوقيت من اليوم.