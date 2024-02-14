أخبار مصر

حادث مؤلم على طريق إسكندرية الصحراوي.. مصرع 15 وإصابة 7 حتى الآن

أحمد علي

شهدت اللحظات القليلة الماضية حادثًا مؤلمًا على طريق اسكندرية الصحراوي، وبالتحديد طريق كوبري الثروة السمكية في العامرية، حيث أدى إلى مصرع 15 شخصًا، وإصابة سبعة آخرين حتى الآن.

جاء هذا الحادث المروري البشع، بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل مع أربعة سيارات “ميكروباص”.

تفاصيل حادث اسكندرية الصحراوي المؤلم

وكشفت تقارير صحفية أن اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، لبلاغًا يؤكد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية، حيث أفاد البلاغ وجود حالات خطيرة ووفيات ومصابين.

وقامت الأجهزة الأمنية على الفور بالانتقال لموقع الحادث، حيث رافقتهم عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأكدت التقارير أن الفحص المبدئي من رجال الشرطة والمباحث أظهر أن الحادث أسفر عن تصادم عدة سيارات مما أسفر عن وفاة 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل