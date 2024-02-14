حادث مؤلم على طريق إسكندرية الصحراوي.. مصرع 15 وإصابة 7 حتى الآن

شهدت اللحظات القليلة الماضية حادثًا مؤلمًا على طريق اسكندرية الصحراوي، وبالتحديد طريق كوبري الثروة السمكية في العامرية، حيث أدى إلى مصرع 15 شخصًا، وإصابة سبعة آخرين حتى الآن.

جاء هذا الحادث المروري البشع، بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل مع أربعة سيارات “ميكروباص”.

تفاصيل حادث اسكندرية الصحراوي المؤلم

#عاجل

وفاة 15 وإصابة 7 في حادث تصادم تريلا ببعض العربات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي

حد يكلم اللواء كامل الوزير ويسأله المليارات اللي انصرفت علي الطرق فين ومين هيتحاسب على الأرواح اللي ماتت دي؟!!

#الطريق_الصحراوي #كامل_الوزير #وزير_النقل #السيسى pic.twitter.com/yUy1JuEyNu — Mohamed Khattab (@itskhatt) February 13, 2024

وكشفت تقارير صحفية أن اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، لبلاغًا يؤكد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية، حيث أفاد البلاغ وجود حالات خطيرة ووفيات ومصابين.

#عااااجل مصادر طبية: مقتل 15 وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق إسكندرية-القاهرة الصحراوي ياشعب مصر أن لم تتحركو فسيغضب الله عليكم ويبتليكم

وان لم تفتحو الطريق أمام المجاهدين فسيسلط الله عليكم مايجعلكم تعانون سكرات الموت وانتم على قيد الحياه الله لا يحب المتخاذلين — طوفان (@twfan49892) February 13, 2024

وقامت الأجهزة الأمنية على الفور بالانتقال لموقع الحادث، حيث رافقتهم عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

مصادر طبية: مقتل 15 وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق إسكندرية-القاهرة الصحراوي

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وأكدت التقارير أن الفحص المبدئي من رجال الشرطة والمباحث أظهر أن الحادث أسفر عن تصادم عدة سيارات مما أسفر عن وفاة 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.