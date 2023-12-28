حادث سير وتلفيات في السيارة… وصور وتفاصيل حادث الفنان إدوارد

تعرض الفنان إدوارد لحادث سير مساء الأربعاء، ولحسن الحظ لم يتعرض لأي إصابات خطيرة واقتصرت الأضرار على سيارته.

حيث قام إدوارد بنشر صور للتلفيات التي أصابت سيارته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلق عليها ب “الحمد لله”.

آخر أعماله في رمضان الماضي

كان آخر عمل قد قدمه إدوارد هو مسلسل “حضرة العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقد شارك في بطولته نخبة من النجوم بما في ذلك روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شارك إدوارد في مسلسل “مذكرات زوج” خلال رمضان الماضي، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، وقد جسد إدوارد دورا في هذا العمل إلى جانب طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، والطفلة ريتال ظاظا.

يستند المسلسل إلى رواية للكاتب أحمد بهجت، وقد تمت كتابة السيناريو والحوار بواسطة محمد سليمان عبد المالك، وتم إخراجه بواسطة تامر تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.