حادث سير مروع لابنة الفنانة هالة صدقي في الشيخ زايد.. والتحريات تكشف التفاصيل

شهدت إحدى المناطق بمدينة الشيخ زايد واقعة أثارت حالة من الجدل والاهتمام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض مجموعة من الفتيات لحادث سير مفاجئ أثناء توجههن إلى أحد الأندية، وسط مؤشرات أولية تشير إلى أن الحادث قد يكون مدبرًا وليس عرضيًا، بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من إحدى الأسر المعروفة في الوسط الفني.

تفاصيل الواقعة

أوضحت الفنانة هالة صدقي في تصريحات إعلامية أن ابنتها كانت متجهة إلى النادي بصحبة عدد من صديقاتها والسائق الخاص، وأثناء توقف السيارة أمام النادي وقبل نزول الفتيات بلحظات، اصطدمت بها سيارة مسرعة من الجهة الجانبية بقوة، مما تسبب في انقلابها عدة مرات، قبل أن يفر السائق الآخر من مكان الحادث.

وأسفر الاصطدام عن إصابة ابنة الفنانة بكدمات في الظهر والرقبة، بينما تعرضت صديقتان لإصابات طفيفة وجروح سطحية، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن تعلن الفنانة استقرار حالتهن الصحية.

التحقيقات الأمنية

قدمت صدقي بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وطالبت بسرعة تحديد هوية السائق المتسبب في الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة الفنانة وأخرى مجهولة، فيما جرى الاستماع إلى أقوال السائق والفتيات وشهود العيان، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط النادي لتحديد السيارة المتورطة في الواقعة.

وتواصل النيابة المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الصعيد الفني

تشارك الفنانة خلال الفترة الحالية في بطولة مسلسل “قهوة المحطة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق تتخلله جريمة غامضة تتصاعد أحداثها تدريجيًا.

العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة “سينرجي”، وتم تصويره في أكثر من عشرين موقعًا مختلفًا بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، أحمد ماجد، وأحمد غزي، إلى جانب هالة صدقي التي تقدم أحد أبرز أدوارها في الدراما الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.