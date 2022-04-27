حادث إنقلاب أتوبيس بجنوب سيناء..الصحة توضح أعداد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء على الطريق الدولي المؤدي إلى شرم الشيخ حيث وقع الحادث قبل 15 كيلومترا من المدينة بمحافظة جنوب سيناء، تابع هم تفاصيل الحادثة من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية.

مصرع شخصين وإصابة 43 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 43 آخرون في حادث تحطم حافلة ركاب جنوب سيناء على بعد 30 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.

شهدت مدينة شرم الشيخ، في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، حادث حافلة ركاب قادمة من محافظة المنيا الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، راح ضحيته شخصان وأصيب 43 آخرون.

تلقت ولاية جنوب سيناء إخطارا بسيارة إسعاف بوقوع عملية احتيال حافلة رقم 9641 صندوق بريد تابعة لإحدى الشركات السياحية القادمة من محافظة المنيا على بعد 70 كم من مدينة طور سيناء وعلى الفور الجهات المعنية بولاية سيناء من الجنوب لتقديمها أولاً. مساعدة الجرحى، وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الحادث برفقة رئيس بلدية المدينة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، كما قدم تعازيه لأسر القتلى.

تصريح حسام عبد الغفار عن تفاصيل الحادثة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار إن سيارات الإسعاف نقلت القتيلين والجرحى البالغ عددهم 43 إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للرعاية الطبية، وأوضح أن 6 حالات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية والعلاج اللازم، مشيرا إلى أن باقي الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات على الجسم.

تلقي جميع المصابين للعناية الطبية والإسعافات

وبدوره من جهة أخرى، قال د.أيمن رخا وكيل وزارة جنوب سيناء، أن جميع المصابين تلقوا العناية الطبية، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة فور وصولهم إلى المستشفى، مع تلقي الرعاية الطبية بشكل دوري، مشيرًا إلى أن جميع الحالات المصابة سيخرجون من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.